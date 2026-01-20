大馬外長：東協不認可緬甸大選結果 不會派遣觀察員

馬來西亞外交部今天(20日)表示，東南亞國協(ASEAN)的11個成員國將不會派遣觀察員至緬甸軍政府正在舉行的3階段選舉，因此不會認可選舉結果。

自2021年軍方發動政變推翻民選政府以來，緬甸一直飽受衝突蹂躪。

這場從去年12月展開的選舉，遭到聯合國、許多西方國家和人權團體的批評，認為這是軍政府透過政治代理人合法化軍事統治的陰謀，軍政府否認這個指控。

緬甸軍方的盟友聯邦團結發展黨 (Union Solidarity and Development Party)在下議院第一階段選舉中贏得88%的席次，這個月稍早舉行的第二階段投票則投票率較低。

馬來西亞外交部長穆罕默德哈山(Mohamad Hasan)在國會表示，東協已經在去年於吉隆坡舉行的年度領袖峰會期間，拒絕了緬甸派遣選舉觀察員的請求。儘管有個別成員國決定自行派遣觀察員。

穆罕默德哈山在回應另一名議員有關馬拉西亞和東協對這場選舉的立場時指出：「我們已經表明，東協不會派遣觀察員，也因此，我們不會認可這場選舉結果。」

穆罕默德哈山也表示，東協今年將與中國針對南海活動達成一項長期規劃的行為準則，目前正進入最終階段。穆罕默德哈山說：「我們希望今年可以達成。」

東協和中國曾在2002年承諾建立一個行為準則，但花了15年才展開討論，進展一直相當緩慢。

北京宣稱擁有南海大多數海域的主權，包含菲律賓、汶萊、馬來西亞、台灣和越南200海浬內的專屬經濟區的部分區域，使得這些國家的捕魚和能源探勘活動變得複雜。 (編輯:柳向華)

