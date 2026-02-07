大馬女孩異鄉扎根 延續慈悲薪火

花蓮靜思堂（7日）舉行歲末祝福。其中，來自馬來西亞的葉延盈，自小耳濡目染母親投入慈濟志工的身影。新冠疫情爆發期間，她入住慈大防疫宿舍，留下親筆手寫的感恩信，更主動投入防疫志工行列。這份同理與感恩的心、大無畏的精神，以及積極參與志工服務行動，讓師長深刻印象。畢業後，任職慈大秘書處的她，發願職志合一，要接力傳承慈濟精神。

「慈大 就算我們在檢疫，他們也把我們的生活，照顧得非常好。」

2020年新冠疫情爆發，慈大境外生入住防疫宿舍14天後，一封手寫信，開啟馬來西亞的葉延盈，慈濟之路的因緣。慈濟大學人文處主任 劉議鍾：「我們就在宿舍裡面發現了，一封感謝的信 感恩的信，那她寫下來說，她感恩所有未曾謀面的，師長們 同仁們，然後對她們來到台灣的照顧。」

廣告 廣告

劉主任對葉延盈印象深刻，還有疫情期間招募志工，她果斷報名的勇氣。慈濟大學人文處主任 劉議鍾：「妳沒有打過疫苗，妳確定妳要跟我們去嗎，家長同意嗎，所以她就說 我媽媽很支持，家裡很支持 然後我不怕。」

葉延盈從小看著媽媽做慈濟的身影，直到求學階段，才真正認識慈濟。慈濟大學秘書處組員 葉延盈：「認識慈濟只知道說師公上人，然後大家都在做好事，但是對慈濟的可能歷史脈絡，還沒有那麼的有深入的了解，是直到我來到慈濟大學才開始，真正的認識到慈濟在做什麼。」

「秘書室您好。」

慈濟大學校長 劉怡均：「求學的期間，就常常參與很多的志工服務活動，而且在各種重要的，集會 典禮和場合，她都擔任主持人，又是畢業生代表致答詞，那她一年講得非常的好，很令人感動，所以我對她印象很深刻。」

「這樣會擋到嗎 不曉得。」

目前任職慈大秘書處的葉延盈，從學生轉換為校內職員，分享一路走來，支撐她始終如一的信念。慈濟大學秘書處組員 葉延盈：「師姑師伯她們，就是這幾十年來，累積下來的經驗，我想說也是時候，我們要去接下這一個棒子，然後再讓這個就是，慈濟的好事 慈濟事， 然後做好事的這個精神 代代相傳。」

「祝福妳。」

葉延盈母親 陳淑麗：「希望她可以多聞法，然後最重要的是，修福也要修慧，然後一起同行菩薩道。」

「新年快樂。」

慈濟大學秘書處組員 葉延盈：「今天其實我覺得，歡喜多過緊張，很感恩就是師公上人，就是殷殷叮嚀要勤精進這樣子，那希望自己在，未來慈濟的道路上，就是不退轉，然後持續精進的走下去。」

職志合一，點亮心燈同時，展現世代傳承與承擔的力量。

更多 大愛新聞 報導：

歲末年終 台中慈院醫療志工感恩會

《通氣血，排文明毒》現代人健康指南

