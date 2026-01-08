大馬媒體踩線台南 文化、生態、美食全方位體驗

為深化東南亞觀光市場布局，吸引更多國際旅客親身體驗府城魅力，台南市政府觀光旅遊局攜手交通部觀光署駐吉隆坡辦事處，日前接待「台灣五感」馬來西亞媒體踩線團，透過視覺、味覺、嗅覺、觸覺與聽覺的多重感官體驗，帶領媒體深入探索台南豐富的文化底蘊、自然景觀與飲食風貌，全方位呈現台南獨有的觀光特色。

↑圖說：馬來西亞媒體團到訪府中街煮椪糖體驗（圖片來源：台南市觀旅局提供）

台南市長黃偉哲表示，根據交通部觀光署統計，2025年馬來西亞來台旅客已突破34萬人次，是台南拓展東南亞觀光的重要目標市場。台南以深厚歷史文化、多元自然生態與在地美食聞名，近年在國際能見度持續提升，並於2025年獲英國媒體《Time Out》評選為「亞洲最佳旅遊城市」及「亞洲十大街頭美食城市」，為全台唯一入榜城市。期盼透過馬來西亞媒體的第一手視角，將府城的城市魅力傳遞至更多海外旅客心中，吸引馬來西亞旅客將台南列為來台旅遊的重要目的地。

觀旅局局長林國華指出，此次踩線行程以「台灣五感」為主軸，規劃一條橫跨歷史、人文與生態的深度體驗路線。媒體團走訪孔廟、赤崁樓等文化地標，透過導覽解說認識台南的歷史脈絡，並親身體驗傳統「煮椪糖」手作，從職人技藝中感受歲月累積的文化溫度；同時搭乘台灣好行前往安平老街與安平樹屋，體會古蹟與現代生活交織而成的城市風景。

↑圖說：導覽人員向馬來西亞媒體團解說傳統曬鹽工法（圖片來源：台南市觀旅局提供）

行程亦延伸至濱海生態廊道，造訪四草綠色隧道、將軍青鯤鯓扇形鹽田及北門井仔腳瓦盤鹽田，在紅樹林、水道與鹽田景觀中，感受台南對自然保育及傳統產業保存與創新的用心。在飲食體驗方面，特別安排米其林必比登推介餐廳「東香台菜」與「謝掌櫃」，以台式辦桌料理及鮮甜虱目魚佳餚，呈現台南「美食之都」的層次風味與濃厚人情味，獲得媒體團高度肯定，直呼台南美食兼具在地特色與國際潛力。

此外，踩線團也走訪西市場、萬國通路觀光工廠及林百貨等人氣景點，從生活市集、品牌故事到歷史建築，感受府城多元且充滿活力的城市樣貌。

觀光旅遊局表示，台南是一座兼具深厚文化底蘊與國際視野的城市，未來市府將持續透過海外媒體踩線、國際旅展與創新行銷策略，強化城市品牌形象並優化友善旅遊環境，吸引更多國際旅客走進台南、深度體驗府城之美。更多旅遊資訊，歡迎至「台南旅遊網」及「台南旅遊」官方臉書粉絲專頁查詢。

