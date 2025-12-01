大馬按摩店暗藏「抓龍筋」！女師僅穿內褲服務收費曝光
馬來西亞柔佛州新山市一間按摩中心，被當局查出以一般身體按摩為掩護，實際提供「抓龍筋」等疑似色情服務。執法人員突襲現場時，發現女按摩師與男客人幾乎只剩內衣褲，價目表也清楚區分一般按摩與敏感部位按摩收費。
根據《大都會日報》報導，柔佛伊斯蘭事務局（JAINJ）29日下午出動約20名執法人員，到新山市明裡南街一間按摩中心執行取締行動。該店以布簾簡單區隔空間，提供身體按摩服務，但實際上卻私下替男性顧客進行敏感部位按摩。
在警方突襲當下，一名40歲本地女按摩師僅穿著緊身上衣及內褲，正在為一名57歲本地男子按摩，男客同樣只穿內褲，自稱是下班後前來放鬆。另一側房間內，兩名分別約30歲及40歲的印尼籍女按摩師，則被發現與非穆斯林男顧客單獨在房間內，疑似也在提供類似「特殊服務」。
收費部分，一般身體按摩為60令吉（約新台幣400元），若加上俗稱「抓龍筋」的私密部位按摩，則需再多付40令吉（約新台幣270元）。此外，坊間流傳抓龍筋有助補腎、調理男性生殖系統。
進一步調查發現，兩名印尼籍女按摩師並未持有合法工作證，只持社交訪問通行證，卻長期在當地非法就業，且坦承經常在印尼與新山之間往返，以配合固定顧客預約。柔佛伊斯蘭事務局表示，相關涉案人員將依據1997年《柔佛伊斯蘭刑事罪行條例》第27條接受調查，按摩中心也面臨後續查封與法律處分。
