大馬推新「第二家園計畫」 供5年長期居留簽證成熱門選擇

馬來西亞推出新版第二家園計畫後，來自台灣的申請人數明顯增加。

大馬第二家園仲介黃來忠說道，「差不多5倍吧，之前有可能一個月10多個，現在有會40個、50個、60個也有可能 。」

當地媒體報導，申請者以中國公民最多，佔總數近一半，台灣、香港、新加坡、美國公民也是要申請者。

台海局勢緊張，是推動台灣人選擇「第二家園」的重要原因。

考慮移居馬來西亞的台灣人洪詠輝表示，「中國軍機一直持續在台灣周邊騷擾，強度越來越強，有圍台軍演這樣，認真規劃移居這事情，就是預防未來的一些風險，也希望給家人一個更穩定的生活環境，不是說台灣不好，是給自己多一個選擇。」

廣告 廣告

新版第二家園計畫，取消了收入證明並降低存款門檻，但強制要求購買當地房地產。對台灣人而言，這反而是投資機會，無須放棄原有國籍，就能獲得至少5年的長期居留簽證，還能享有當地教育與醫療資源。

考慮移居馬來西亞的台灣人洪詠輝指出，「在馬來西亞，以相同1000萬的價格，搭配第二家園的方案來說，可能可以買到50坪以上的室內坪，50坪以上的房子，這整個生活品質就差很多啊。」

公視國際記者劉苑杉指出，「實際上，在馬來西亞居住的台灣人並不多，多數台灣申請者會考慮吉隆坡和柔佛，最終會選擇落腳在記者所在的檳城，因為檳城全國華人比例最高，而且華語和閩南語都通用。」

台灣籍觀光客蔡昀儒表示，「檳城文化上面非常的接近這樣子，所以來到這邊跟馬來西亞的其他城市，比起來的話，我覺得親切很多，然後語言也滿相通的。」

不過仲介也提醒，許多台灣人常急於購屋，卻忽略正確的申請流程，反而影響資金運用；加上假仲介詐騙頻傳，申請前務必確認對方是否具備官方執照。

大馬第二家園仲介黃來忠指出，「這邊有一個二維碼，你可以掃描進去，然後你要確認這個地址，掃描過後就是進去馬來西亞官網，然後那個地址跟他們的辦事處是統一的地址。」

隨著台海情勢升溫，馬來西亞第二家園成為熱門備選方案。對許多台灣人來說，這不是離開，而是為未來留一條後路與保障。

更多公視新聞網報導

美韓達成多項協議 川普同意南韓打造核潛艦

「台灣有事」風險意識增 駐台日企找顧問公司擬對策

台廠在美舉辦大型招聘會 台灣留學生排隊面試

