大馬政府駁「救護車遲1小時」 謝侑芯閨蜜嗆黃明志：說謊垃圾
〔記者邱奕欽／台北報導〕「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他則發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時。」不過，大馬衛生部昨(4日)駁斥強調並未延誤救援。對此，謝侑芯的閨蜜謝薇安也再向黃明志開嗆「說謊的垃圾！」
針對黃明志指控「救護車遲到將近一個小時，我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的？」馬來西亞衛生部官員表示，救護車於事發22日中午12時30分出勤，12時56分便抵達吉隆坡康萊路的一處五星級酒店，救援人員也有對倒臥浴缸內的謝侑芯進行急救，接獲求助電話後僅2分鐘即派車出勤，並非如黃明志所指「延誤近1小時」。官員強調，全程出勤紀錄清楚可查，同時也呼籲外界切勿再散播不實消息，避免誤導公眾與妨礙司法調查。然而，得知黃明志遭大馬衛生部打臉，謝侑芯的網紅好友謝薇安也看不下去，今凌晨更發文怒嗆，「你要打臉自己多少次？繼續說謊的垃圾東西！」
據悉，黃明志在事發當時曾撥打急救電話，並於警方趕抵現場後被發現持有5.12克疑為搖頭丸的毒品，他則已於10月24日在吉隆坡推事庭被控違反《危險毒品法令》，雖否認吸毒，仍以4000令吉(約29429元台幣)保釋在外。如今，黃明志「救護車遲到說」被馬國衛生部正式駁斥，讓案件再添新爭議。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
更多自由時報報導
謝侑芯魂斷大馬…家屬傳跨國領屍「待火化攜返台灣」
黃明志4毒品陽性 警揭護理師女神命案「重大疑點」
（影）黃明志4毒陽性涉命案 謝侑芯好友怒嗆「心裡有鬼」
謝侑芯遺體恐無法返台 經紀人揭原因謝家要真相
其他人也在看
黃明志捲護理系女神猝逝事件 遭爆涉毒經紀人回應了
黃明志經紀人表示：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告，黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。」至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。稍早黃明志也發文表示：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信...CTWANT ・ 1 天前
譜寫歷史 鏡頭背後的故事
2025第一梯次海外委員慈誠精神研習營，在課程背後，功不可沒的還有這麼一群人，就是人文真善美團隊。由雲林、嘉義、台南3個合心區，總共41人承擔起紀錄工作，照片、文字、影像三合一，前前後後，穿梭課堂...大愛電視 ・ 1 小時前
崔宇植、庭沼珉玩登記結婚！《宇宙MARRY ME?》浪漫吻照曝光
崔宇植、庭沼珉主演的年浪漫強檔韓劇《宇宙MARRY ME?》開播以來好評連連，在最新劇情中柳美里（庭沼珉 飾）、金宇宙（崔宇植 飾）已經「假戲真做」，從原本的假夫妻談出真戀情，極度浪漫的蘆葦花田黃昏之吻、在頂級別墅共度一晚的橋段，讓網友狂冒粉紅泡泡。此外，Disney+還特別安排兩人「登記結婚」，在自由時報 ・ 53 分鐘前
三聯單遭塗改、廚餘未蒸煮 台中梧棲養豬場父子遭收押禁見
針對台中梧棲非洲豬瘟確診案，台中地檢署今（4）日凌晨表示，負責養豬場的陳姓父子涉犯《刑法》業務登載不實文書等罪嫌，且有串證、滅證之虞，經檢方聲押後，台中地院已裁定羈押禁見獲准。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
黃明志聲明說謊！「藍色藥丸是搖頭丸」否認2罪保釋金額曝
黃明志聲明說謊！「藍色藥丸是搖頭丸」否認2罪保釋金額曝EBC東森娛樂 ・ 20 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 59 分鐘前
粿粿王子爆不倫！《全明星》男星談風波 尷尬吐5字
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導三立電視今（3）日舉辦「2025三立集團內容創新發布會」。其中戲劇類的《愛鄰洗衣店》演員柯叔元、曹佑寧、任容萱今（3）日...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
黃明志4毒品陽性！高大成揭謝侑芯「猝死關鍵」年輕無病太不尋常
「創作鬼才」黃明志驚傳涉入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，他在吉隆坡五星級酒店被發現時神色慌張，房內赫見謝侑芯全身赤裸、倒臥浴缸無生命跡象，初步尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應。對此，法醫高大成提醒，若年輕女性沒有特殊疾病病史卻猝死，「通常是非常不尋常的！」呼籲外界勿輕忽其中疑點。自由時報 ・ 57 分鐘前
他遭通緝跑路…一通電話「人在柬埔寨」就消失！人妻新婚第2天就沒尪
台中市女子阿芬（化名）去年跟男子大壯（化名）結婚，未料，新婚2天，丈夫就說，「自己遭通緝，要出國工作」隨後失聯，這段期間僅打過一通電話，說人在柬埔寨，之後人間蒸發；阿芬無奈，向法院訴請離婚獲准。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
喝醉求助警局！醒來竟躺精神病院 女怒控遭關「小黑屋」毆打
屏東縣一家民宿管家日前在民宿內飲酒後身體不適，到派出所求助，警方呼叫救護車，管家告知神經痛病史，未料醒來後躺在精神專科迦樂醫院，昨天被雇主「營救」後，指控遭院方關小黑屋毆打。院方今（3）日發出聲駁斥，指該個案是自願住院、絕無毆打，所有作業均照醫療常規與法規辦理，並無不當行為。中時新聞網 ・ 12 小時前
颱風「鳳凰」最快明天生成 吳德榮：各別模擬路徑分散
今（４日）受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，氣象署預估熱帶性低氣壓TD29在週三有機會增強為今年第26號颱風「鳳凰」，估11日最靠近台灣東部。中天新聞網 ・ 38 分鐘前
粿粿落淚博同情！范姜彥豐遭公審「軟飯男」 律師親上火線爆氣回嗆
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，更痛斥2人「道德淪喪」。事後，王子承認與粿粿的交情「超過了朋友間應有的界線」，粿粿落淚坦言確實有「逾矩行為」。事件延燒至今，范姜彥豐因此遭諷「吃軟飯」、「軟飯男」，他的委任律師蔡鈞如看不下去，親上火線回應酸民對案情的質疑。自由時報 ・ 1 小時前
網球》喬科維奇打下週杜林年終賽！義大利網協主席確認了
義大利網球協會主席證實，曾7度奪冠的塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic），即將參與下週杜林開打的2025ATP年終總決賽。「我們已經確認喬科維奇將參與杜林年終賽。」義國網協主席比納吉（Angelo Binaghi）在義大利國家廣播電台受訪時澄清流言，強調坐擁大滿貫24冠的喬科維奇，並自由時報 ・ 50 分鐘前
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。民視 ・ 1 天前
粿粿「哥哥」竟是男團成員！驚人身份遭起底 同框范姜彥豐合照曝
范姜彥豐日前大動作控訴妻子粿粿出軌，對象則是男星王子（邱勝翊），粿粿1日發布長達17分鐘的影片親自回應，反咬范姜彥豐要求她花1600萬買離婚順序。事後社群平台出現多位自稱「粿粿家人」的網友發文，引發外界質疑粿粿買網軍。根據《鏡報》今（3）日報導，粿粿「哥哥」竟然曾是喬傑立男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 21 小時前
道場活動疑為省錢沒聘義交 車流塞到山下警員爆氣
南投縣 / 綜合報導 周末假日，南投縣草屯鎮的虎山路發生大塞車的情況，警方到場發現，一整排的車流，幾乎都是要前往山上的道場，但是因為停車位不夠，車流就這麼一路回堵到山下，塞車加上噪音，影響不少民眾的生活，警方出來疏導，駕駛人還是堅持要排隊上山，不願配合，讓值勤的警員相當生氣，道場的交管人員解釋，因為辦理活動，沒有花錢聘請義交協助，才會造成交通大打結，之後如果再辦活動，會請義交來幫忙疏導，讓交通的衝擊，降到最低。 車輛大排長龍，交通嚴重回堵，警員趕快到場疏導車流，現場女警說：「不要再排了。」車流會回堵是因為，這一整排的車輛幾乎都是要右轉，女警屢勸不聽，乾脆站到馬路上人肉擋車，現場員警說：「往哪邊。」今(2)日中午，南投草屯虎山路大塞車，車流綿延將近1公里，原來是當地的道場要舉辦活動，沒有找義交疏導交通，上山與下山的車輛塞成一團，現場員警說：「叫你往前啊，還硬要停在這裡。」雙向車道各只有一線可以走，幾乎沒有會車的空間，交通大打結，當地民眾的生活，受到不小的影響，附近居民說：「我們會出入不方便，也會覺得很吵啊，因為畢竟這邊用路人，會覺得很塞，會有很多的喇叭聲。」前方路口綠燈了車輛還是一動也不動，記者沿著車流，好不容易來到這個道場，但停車位有限，入口放了顯眼的告示牌，提醒駕駛車位已滿，但很多車輛還是不斷開進去，怎麼會塞成這樣，道場負責交通管理的人員這麼解釋。道場交管負責人陳先生說：「當然我也有去提報，提報說，經理，今天有一個車禍，今天塞了一個多小時。」有民眾質疑，為什麼不花錢請義交在道場外圍路段，協助指揮疏導呢，道場交管負責人陳先生說：「義交變成人家要再出錢，再去請這個義交，所以我們不是，我們是屬於公益活動。」這些交管人員是道場的工作人員，不是義交不能在道路指揮，只能在道場的範圍內疏導車流，警方強調辦理大型活動如果沒有交通維持計畫，最高可以開罰2400元。南投縣警草屯分局草屯派出所所長鄒獻儀說：「辦理相關活動，如有使用道路部分，應依法申請路權，並派員指揮交通，如有明確違規，將依法開罰。」義交一個人，每小時要300元的勤務費用，道場辦活動，卻疑似沒有花這個錢，導致周邊交通癱瘓，因此道場承諾，之後辦活動會聘請義交來協助，讓交通的衝擊降到最低。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
疑似詐騙! 龍山寺旁"提供雙證件影本領1千元"
社會中心／黃恩琳 劉毓琦 台北報導竟然有人在光天化日之下"買賣個資"！事發在台北市龍山寺旁邊，有人PO文說，週日（2日）看到有人擺攤，說只要帶著雙證件過去，就可以取一千塊錢，就有民眾懷疑，是不是詐騙集團在騙取個資，趕緊報警。警方到場瞭解時，收取個資的男子宣稱，神明幫他的老闆賺了100萬，才來發公益金，說法避重就輕。龍山寺旁，人山人海，一堆人搶著排隊，走近一看，原來大家都是拿著雙證件的正反面影本，來這邊，說要領取1000元的現金！不少長輩被吸引，立刻跑來換錢，有人拍下這一幕PO上網，直呼"這麼明目張膽的買賣個資，這樣不行吧"，很多網友也相當關注，就擔心這是詐騙集團"騙個資"手法。換個資民眾比紹，有啊我老公有去用，我們還是排第一個第二個，他一來的時候是找我們。還有人說，就是我們想一想怪怪的，問警察他說，人家是上面進來，叫我們把東西都掛失。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）當時去排隊的夫妻檔，也覺得怪怪的，趕緊掛失，不希望被有心人士利用。旁邊超商店員看到攤位正大光明擺攤，也通知警方協助。民視記者黃恩琳﹔「當時他們就在龍山寺旁邊擺攤，但是在光天化日之下買個資，有人覺得怪怪的，趕緊報警。警方到場，他們跟警方說，因為神明讓老闆賺錢，所以老闆想在這邊，回饋給有需要的人。光天化日，傳有民眾在龍山寺附近買個資。（圖／民視新聞）收取個資、發現金的男子，向警方宣稱，視因為他們的宮廟老闆，賺了100萬，覺得神明幫了很大的忙，才想發公益金給民眾，但說法怪異，明顯避重就輕。萬華警分局龍山所副所長楊越然表示，前往現場已經沒有在發錢，目前沒發現違法行為。律師李育昇表示，民眾把雙證件提供出去，很有可能會被犯罪集團做不法使用，民眾之後可能會成為詐騙或洗錢的共犯，甚至可能構成組織犯罪，由於民眾是自願把個資提供出去並且有收取對價，之後要以不知情，作為理由想要避免刑事責任，恐怕難度就會提高。政府即將普發每一位民眾萬元現金，卻先出現拿個資、換千元現金的事件，警方提醒民眾要當心，別因為貪小便宜，被詐騙集團利用。原文出處：提供雙證件影本領1千元 男子疑似騙取個資 更多民視新聞報導上百女性身心受創！離譜醫師一句「我喜歡開刀」 前婦產科醫遭控濫施子宮切除術睡夢中突聽「爆炸聲」！ 9歲男童平板充電竟讓項鍊起火灼傷人妻肉身趴車阻詐團遭拖行 夫亮玩具槍護家人裁定不罰民視影音 ・ 19 小時前
台股強彈！勞動基金9月大賺2167億元 勞工平均分紅2.8萬元
勞動基金運用局今（3）日公布9月最新勞動基金績效，單月收益2,167億元，今年截至9月底，全年收益數達5,588億元，收益率8.14％，整體勞動基金規模為7兆4,399億元。其中新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
為了2萬元！ 惡男「饅頭」綁25歲女 剃髮逼喝毒
一名綽號「饅頭」的27歲張姓男子，販毒，指派25歲女子 去交易，卻懷疑她私吞2萬元，去年找來 女子 與 19歲林姓前女友，將她綁到汽車旅館囚禁3小時，亂剃頭髮，還逼喝毒咖啡，手段相當殘忍。 #販毒#綁25歲女子#2萬元#囚禁東森新聞影音 ・ 1 天前