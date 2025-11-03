大馬政府駁「救護車遲1小時」 謝侑芯閨蜜嗆黃明志：說謊垃圾

〔記者邱奕欽／台北報導〕「創作鬼才」黃明志驚傳涉及台灣「護理師女神」謝侑芯命案！大馬警方證實，黃明志尿檢顯示對4種毒品呈陽性反應，他則發聲否認涉毒更反控「救護車遲到將近1小時。」不過，大馬衛生部昨(4日)駁斥強調並未延誤救援。對此，謝侑芯的閨蜜謝薇安也再向黃明志開嗆「說謊的垃圾！」

針對黃明志指控「救護車遲到將近一個小時，我真的不知道999這個號碼是拿來做什麼用的？」馬來西亞衛生部官員表示，救護車於事發22日中午12時30分出勤，12時56分便抵達吉隆坡康萊路的一處五星級酒店，救援人員也有對倒臥浴缸內的謝侑芯進行急救，接獲求助電話後僅2分鐘即派車出勤，並非如黃明志所指「延誤近1小時」。官員強調，全程出勤紀錄清楚可查，同時也呼籲外界切勿再散播不實消息，避免誤導公眾與妨礙司法調查。然而，得知黃明志遭大馬衛生部打臉，謝侑芯的網紅好友謝薇安也看不下去，今凌晨更發文怒嗆，「你要打臉自己多少次？繼續說謊的垃圾東西！」

據悉，黃明志在事發當時曾撥打急救電話，並於警方趕抵現場後被發現持有5.12克疑為搖頭丸的毒品，他則已於10月24日在吉隆坡推事庭被控違反《危險毒品法令》，雖否認吸毒，仍以4000令吉(約29429元台幣)保釋在外。如今，黃明志「救護車遲到說」被馬國衛生部正式駁斥，讓案件再添新爭議。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

