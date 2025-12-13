大馬斡旋泰柬停火 提議與美共同監督

記者施欣妤／綜合報導

馬來西亞首相安華13日提議，在馬來西亞率領的東協觀察團（AOT）與美國共同監督下，泰柬自當地晚間10時（臺灣時間晚間11時）停止在邊境的軍事行動。對此，柬埔寨總理洪馬內表示同意，但泰國方面尚未回應。

泰F-16轟炸邊境 控柬違反停火

泰柬8日爆發新一輪衝突，儘管美國總統川普宣稱雙方總理12日同意立即停火，然而數小時後，泰國軍方就出動F-16戰機轟炸柬埔寨邊境地區、炸毀戰略橋梁，並指控柬軍以火箭攻擊邊境地區。

泰國總理阿努廷宣稱「泰方將繼續採取軍事行動」，並表示12日與川普的通話「並未提及是否應該實施停火」。

雙重監督機制 釐清責任歸屬

在局勢升溫下，安華在與川普通話討論後，分別致電泰、柬領袖，轉達深切關切。他敦促雙方展現「最大克制」，立即停止敵對行動，避免任何可能導致局勢升級的軍事行動，並呼籲停火自晚間10時起生效。

為緩解緊張局勢，安華提議由馬來西亞武裝部隊總司令率領的東協觀察團，進行地面監測，並由美國政府提供衛星影像，核實雙方是否遵守停火協議。

對此，洪馬內表示歡迎，但泰國方面態度不明。

泰國指控柬軍以火箭攻擊邊境民宅，導致建築起火。（達志影像／美聯社）

川普（左）與安華持續斡旋泰柬衝突，提議啟動雙重監督機制，監督停火執行情形。（達志影像／美聯社資料照片）