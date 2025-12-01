大馬暗黑按摩店藏春色！女「僅剩小褲褲」幫男客抓龍筋 服務價碼曝光

國際中心／綜合報導

馬來西亞柔佛州新山市近日破獲一家按摩中心提供「抓龍筋」特殊服務，當場逮捕3名女按摩師。（示意圖／資料照）

坊間流傳「抓龍筋」有助滋陰補腎，預防並調理男性生殖系統。馬來西亞柔佛州新山市近日破獲一家按摩中心提供「抓龍筋」特殊服務，當場逮捕3名女按摩師。警方突襲當下，一名女按摩師僅穿著緊身上衣與內褲替顧客服務。

若按摩店有提供「加值」服務，通常會在言語間有所暗示。據《大都會日報》報導，柔佛伊斯蘭事務局（JAINJ）上月29日突襲一間有特殊服務的按摩店，3名女按摩師被逮捕，其中一名是40歲馬來西亞籍女按摩師，另外2名則是印尼籍女按摩師。

馬來西亞籍女按摩師在突襲當下，只穿著緊身上衣和一件內褲，正在服務一名57歲男客，男客也只穿著內褲。

此外，另外2名印尼籍女按摩師，被突襲時，也正在「服務」非穆斯林的男顧客。初步了解，2名印尼籍女按摩師未拿到合法工作簽證，就在當地非法就業。

據悉，一般身體按摩收費約60令吉（約400元新台幣），額外「抓龍筋」按摩則額外收40令吉（約270元新台幣）。3位女按摩師將依據1997年柔佛伊斯蘭刑事罪行條例第27條文接受調查。

