「大馬最美千金」朱麗蒨表妹生第三胎 曾吃白色黃金洩超狂身家

天王劉德華2008年和太太朱麗蒨結婚，朱麗蒨被起底曾參加過馬來西亞「新潮小姐」比賽，本身也是富豪之家，舅舅是大馬商人陳志遠，還有個被封為「大美最美千金」的表妹陳雪鈴。近日陳雪鈴宣布生下第三胎，「七年抱三」，引來網友祝福。

據《富比士》報導，陳雪鈴的父親陳志遠身家粗估13億美元，相當於371億台幣，旗下事業版圖包括知名速食店、便利商店在馬來西亞的經營權，1984年還收購了成功工業，2018年她與NAZA集團副執行主席法立納斯慕丁結婚，兩人富上加富，2020年生下1女後，2023年初又生下1子。今年7月陳雪鈴宣布第三度懷孕，老公40歲的願望成真，照片中可見法立納斯慕丁看到驗孕棒照片露出燦笑，接著親吻陳雪鈴的臉蛋，準備迎接第三個寶寶。

廣告 廣告

陳雪鈴近日發文，寫下：「Arianna、Arman再加上你，我們珍貴的第三個寶寶出生啦！感恩！」宣布三度當媽，從先前的藍色氣球和發文時用的藍色愛心，推測第三個寶寶是個男娃，她也曬出她與老公、一對兒女各伸出一隻手，環繞小兒子小腳的照片，宣告成為五口之家。

陳雪鈴20歲時就擁有第一架私人飛機，2023年她飛到香港慶生時出的照片除了奢華造型蛋糕外，餐桌上還發現一整鍋被封為「白色黃金」的白松露，廚師大手筆的將白松露一一灑在每人的餐盤中，把「白松露當香菜吃」的豪奢作風引發討論，以一顆約55公克的大型白松露舉例，要價從1萬7到2萬2台幣不等，可見雄厚財力。

更多中時新聞網報導

養魚30年首出包 鯛魚出貨漁民喊冤

Ella曝Selina容光煥發還在拚2胎

中山73 12月選映伊莎貝雨蓓4名作