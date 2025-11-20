大馬村長王梓安救災過勞急開刀 女兒曝現況、本人報平安

花蓮縣光復鄉大馬村長王梓安因積勞成疾，住院開刀動手術。（翻攝自臉書@魏嘉賢）

「大家說爸爸是超人，但是他也會累」花蓮縣光復鄉大馬村長王梓安因救災表現，被讚為「救了全村的男人」，不過他近日積勞成疾，住院開刀動手術，其女兒王湘惠透露父親狀況，獲上萬名網友為他加油打氣；花蓮縣議員魏嘉賢今日前往探病。

光復鄉9月發生馬太鞍溪堰塞湖潰壩溢流，導致下游災情慘重，王梓安在災害發生前多次挨家挨戶勸導，也透過廣播呼籲村民撤離，積極的態度讓大馬村無人傷亡，救災表現被譽為「救了全村的男人」。災後重建工作繁重，王梓安仍全心投入，在勤勤懇懇56天後，因過度勞累倒下了。

王梓安女兒、台灣知名女足選手王湘惠昨（19日）於社群媒體發文指出，「最擔心的事，還是發生了…大家說爸爸是超人，但是他也會累」，透露王梓安在災後第56天，因過度操勞開始發燒，且發炎指數仍在上升，「我真的懂爸爸撐著，未曾好好休息，那份疲憊有多深。」

由於光復便橋被沖斷，王梓安先到瑞穗診所就醫，但狀況仍未改善，才輾轉前往慈濟醫院就診。王湘惠表示，「災情時間，我的父母卻從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建。」而人在過外的她只能祈禱，如今確認19日要動手術，「願神看顧爸爸的身體。爸爸加油！」

王湘惠今（20日）受訪表示，父親原本身體很好，因為操勞過度造成身體不舒服，但他想替村民處理事情故一直忍著，直至前日出現發燒、肚子痛、吃不下，才就近到瑞穗看病，診所醫師提醒因狀況不好要到大醫院，昨日狀況未改善且醫師致電詢問，他才決定至慈濟醫院掛急診。

王湘惠說明，父親是肝臟發炎昨日膽的部分已動手術，開刀完狀況穩定，後續肝臟仍要做檢查。對於不少網友湧入她的貼文留言關心、加油打氣，王湘惠感到非常意外、感動，但她認為父親現在真的是需要休息了。魏嘉賢與父親上午前往探病，透露王梓安是父親的多年老友。

魏嘉賢表示，「手術順利、一切平安，他對大家的關心非常感動。」同時替王梓安轉述：「真心謝謝大家，我很好！」據《三立新聞網》報導，魏嘉賢大讚王梓安「很負責、很細心的人」，不眠不休投入救災，同為民意代表，希望他可好好休息、恢復身體健康。

