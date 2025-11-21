大馬村長王梓安病倒開刀 志工醫院送祝福

花蓮光復鄉大馬村長王梓安，9月馬太鞍溪堰塞湖溢流時，冒著危險逐戶廣播、帶領村民撤離，守住全村的安全。災後兩個多月來，他日夜奔走協助重建，終於因過勞引發膽囊急性發炎，19號晚間緊急開刀。慈濟志工得知消息後前往病房關懷，遠在國外踢球的女兒也視訊陪伴，希望父親能好好休息，早日康復。

開著自己改裝的廣播車，沿街勸導村民撤離，他是花蓮光復鄉大馬村長王梓安，馬太鞍溪堰塞湖洪災後，一直為了村民奔走，就算是鐵打的身體，也會不堪負荷。

「村長好。」

王梓安19晚間疑因長期過勞，引發膽囊發炎，送往花蓮慈濟醫院開刀，術後恢復良好，救災期間和他保持聯繫的慈濟志工，得知消息後，趕到病房關心。

慈濟志工 李思蓓：「他在這個 整個洪災，發生之後的過程，我們跟他的聯繫，是沒有間斷的，他也很積極去了解，每個災民的實際受災狀況，所以我們在10月10號，光復國小的那一場發放，進行地非常的順利。」

光復鄉大馬村長 王梓安：「將近2個月的時間，我還是一樣很擔心我的村民，因為天氣隨時會變化，尤其是下雨的時候，當然會 村民都會惶恐。」

「你女兒是木蘭足球喔 (對)，我應該認識 叫王什麼，(王湘惠) 對啊 (人家叫他八萬)。」

人在病房，心繫災區，正在國外踢聯賽的女兒，透過視訊要爸爸好好休息。

王梓安的女兒 王湘惠：「就是希望他身體健康，可以好好地休息，這陣子就是沒有辦法好好休息，但是現在在醫院，有大家的照顧，然後希望他能得到這些，可能得到好的休息，讓他盡快恢復。」

「我們代表著所有的，全球的慈濟人，滿滿的愛送你。」

志工準備各式各樣的營養品，要給村長補身體，希望住院期間，他能暫時放下重擔，好好休息，身體康復後，再繼續服務鄉親。

