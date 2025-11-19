「大馬村21鄰」民怨災區無援需自救 鄉長：將開會討論

花蓮縣 / 綜合報導

受到最近這次鳳凰颱風帶來大雨影響，花蓮部分地區泥流又急又大，就有大馬村21鄰的村民怒轟，當地的聯外公路變成了水道、栽種的作物也被掩埋，甚至有家歸不得。但外界關心別的受災區之際，似乎忘了他們，讓她們還得自己設法對外求援。對此光復鄉長回應，這週五(21日)會開會，到時候大家可提出意見、一起來處理。

受災戶許先生說：「底下現在還有樹那個齁，那個就是我們住家的位置。」放眼望去灰黑色一片，別說是路連大樹樹幹也幾乎全被淹沒，只能勉強看到長在高處的樹葉，漂流木歪歪斜斜倒在一旁，淤泥上遍布大小石塊，水流不斷沖刷，卻怎麼也看不見底下道路。受災戶許先生說：「變成水路啦，泥濘路啦，怎麼回家。」

這裡是花蓮大馬村21鄰，受到鳳凰颱風帶來豪雨，還有這次堰塞湖溢流重創，目前道路仍無法通行，災民只能徒步回家視察情況，受災戶宋先生說：「我們對這一塊地，從我們的長輩、我們父母親交給我們，我們當然有感情了，對於這一塊地。」

無奈拍下慘況向外求救，災民表示前幾次溢流幸運躲過，但這次遭到重創，不但淤泥深達50公分，還有十幾戶住戶無法回家，可惜外界似乎不太清楚21鄰的情況，讓他們感受到孤立無援，受災戶許先生說：「上面堰塞湖下來的水就往兩邊流，堰塞湖流到明利那邊就造成很大傷害，大概大家看的都是那一邊的災害，事實上在我們南邊這一邊，水流跟明利村那邊的水流是一樣的。」

光復鄉長林清水說：「21號禮拜五才會開會，所以就可能到時候開會，大家提出來意見看怎麼處理。」村民也擔心，上游的馬太鞍溪，會不會再造成威脅，根據今（19）日監測，目前堰塞湖水位已經下降132.6公尺，近期陡坡雖有局部崩塌，但沒有潰決跡象，而昨（18）日上午水位暴漲，推估是集水區上游降雨，不影響堰塞湖，未來也會持續監控，不讓民眾擔心害怕。

