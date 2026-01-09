大馬歌手毛依賢大腸癌逝！享年45歲 丈夫悲慟證實

馬來西亞歌手毛依賢因大腸癌4期驟逝，享年45歲。她曾與7歲女兒共同參加「全馬最受歡迎的親子真人秀節目」《好聲Family》，還獲得冠軍，如今噩耗一出，讓不少粉絲感到惋惜。

馬來西亞女歌手毛依賢病逝。（圖／翻攝自輕鬆 · 鹹漁哥Masinman 8687臉書）

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，毛依賢的丈夫、活動主持人蕭靖凇表示，4年前妻子就被確診大腸癌第4期，癌細胞已擴散，但她仍堅持歌唱，去年參加《好聲Family》比賽期間，每天清晨去醫院，傍晚則回家練歌排舞。蕭靖凇還透露，比賽結束後，她曾兩度緊急入院，並接受兩次手術。

廣告 廣告

蕭靖凇8日在臉書發文哀悼：「我們心愛的『毛毛 · 毛依賢』已於昨夜安然離世。感謝她一路以來帶給我們的陪伴與愛，如今已放下病痛，功德圓滿，往生極樂世界。願毛毛一路好走，化作溫柔的光，永遠活在我們心中。」、「感謝各方家人關心與慰問，我們最敬愛堅強的毛毛已提前到天堂去享福了，漂亮的天使再無病痛，自由飛翔啦。」

延伸閱讀

蕭敬騰慟別岳父林光寧！王子甩偷吃粿粿風波 低調送花籃致哀

太投入！蔡小虎《一級棒》唱到哭 遭康康虧「別漲價」秒綜藝摔

曹西平後事籌備進度公開 乾兒子曝已和家屬達成共識「三哥返台協助」