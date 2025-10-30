大馬歌手飽受「耳石症」病痛糾纏！身體失衡天旋地轉

林宇中日前舉辦「靠岸20」巡迴演唱會廣州站。捌壹伍文化提供

馬來西亞創作歌手林宇中迎來出道20週年，日前登上廣州中央車站展演中心舉辦「靠岸20」巡迴演唱會廣州站，以溫柔嗓音與誠摯音樂陪伴歌迷重溫青春記憶，更獻上全新單曲〈耳石〉首唱，透露創作靈感源自他罹患「耳石症」的親身經歷。

林宇中2005年以〈靠岸〉成名並奪下第17屆金曲獎「最佳新人獎」，為首位摘下該獎項的馬來西亞歌手，〈淋雨中〉、〈下半輩子〉等經典作品更深植人心。提及罹患耳石症，林宇中表示，這種讓人失去平衡、天旋地轉的疾病讓他深刻體悟「身體的失衡就像情感的崩塌」，因此將病痛轉化為創作靈感，用音樂比喻人在愛與別離中的失重與復位。

廣告 廣告

林宇中日前舉辦「靠岸20」巡迴演唱會廣州站。捌壹伍文化提供

「靠岸20」以「回歸與相聚」為主題，象徵他回到音樂初心，也向陪伴多年的歌迷致敬。現場特設「心意卡」互動橋段，林宇中親自抽讀觀眾留言，其中一位歌迷感性寫下：「你的歌陪我走過最黑暗的時光。」他則幽默回應：「你不要想不開啊！你看你還有大家呢！」全場笑聲與掌聲不斷。

林宇中感性表示：「靠岸不是結束，而是我們重新出發的地方。謝謝二十年來還在這裡的你們。」一句話道盡他與歌迷共同成長的深厚情感，也為出道20週年的音樂旅程寫下動人篇章。



回到原文

更多鏡報報導

羅志祥驚爆「投資慘賠大筆金額」 怒與對方絕交：學到一課

丹妮婊姐節目疑「在講粿粿外遇王子」 徵信社曝「女方對老公毫無尊重可言」

王子爆當粿粿小王！《全明星》胡宇威認「很驚訝」 親揭私下交情