大馬歌手飽受「耳石症」病痛糾纏！身體失衡天旋地轉
馬來西亞創作歌手林宇中迎來出道20週年，日前登上廣州中央車站展演中心舉辦「靠岸20」巡迴演唱會廣州站，以溫柔嗓音與誠摯音樂陪伴歌迷重溫青春記憶，更獻上全新單曲〈耳石〉首唱，透露創作靈感源自他罹患「耳石症」的親身經歷。
林宇中2005年以〈靠岸〉成名並奪下第17屆金曲獎「最佳新人獎」，為首位摘下該獎項的馬來西亞歌手，〈淋雨中〉、〈下半輩子〉等經典作品更深植人心。提及罹患耳石症，林宇中表示，這種讓人失去平衡、天旋地轉的疾病讓他深刻體悟「身體的失衡就像情感的崩塌」，因此將病痛轉化為創作靈感，用音樂比喻人在愛與別離中的失重與復位。
「靠岸20」以「回歸與相聚」為主題，象徵他回到音樂初心，也向陪伴多年的歌迷致敬。現場特設「心意卡」互動橋段，林宇中親自抽讀觀眾留言，其中一位歌迷感性寫下：「你的歌陪我走過最黑暗的時光。」他則幽默回應：「你不要想不開啊！你看你還有大家呢！」全場笑聲與掌聲不斷。
林宇中感性表示：「靠岸不是結束，而是我們重新出發的地方。謝謝二十年來還在這裡的你們。」一句話道盡他與歌迷共同成長的深厚情感，也為出道20週年的音樂旅程寫下動人篇章。
