大馬歌手「江耀崙」呼籲一起捐血 讓愛流動

【警政時報 司徒／臺北報導】全台血庫拉警報，在2月7日 13度的寒冷天氣這天，大馬男神-江耀崙 與 好友台北芙蓉扶輪社社長杜旻倫 攜手一起參與 國際扶輪3481地區 第五分區、台北中央扶輪社、台北芙蓉扶輪社、台北長春扶輪社、台北羅馬扶輪社、台北千禧扶輪社、台北吉林扶輪社、台北昇陽扶輪社、台北光點扶輪社台北牡丹扶輪社、台北樂陽扶輪社、臺北市義警大隊婦幼直屬大隊，一起團結行善UNITE FOR GOOD。

藝人-江耀崙 也提到說在他18歲生日當天-他選擇去「捐血」，因爲看到很多需要幫助的人，想說做個對自己很有意義的事，把他當成自己的生日禮物。

大馬男神-江耀崙 與 好友台北芙蓉扶輪社社長杜旻倫 攜手一起參與 國際扶輪3481地區一起團結行善UNITE FOR GOOD。(圖/唱戲世界娛樂 提供)

然後在2022年，耀崙的爸爸骨髓造血功能失常，所以讓耀崙更重視「捐血」這個任務，所以他也呼籲所有符合捐血資格的朋友們，可以把握春節前的時間踴躍去捐血，每一袋血液都是延續希望的重要力量，讓更多的人能安心過好年，一起捐血，讓愛流動！

