大馬水患慈濟啟動 聯絡處化身疏散中心

連日豪雨，讓吉打州樟崙一帶出現嚴重積水與溢流的情況。11月24日，慈濟志工，即刻動員進行勘災，深入受影響區域了解災情。25 日，水勢再度惡化，日得拉多個地區淹水。也立即將聯絡處設立為緊急疏散中心，提供福慧床與熱食，讓受災鄉民在混亂中，能暫時感受到一份安穩與溫暖。

開著車在災區裡穿梭，沿路水勢高漲、上升得很快，現場一片汪洋，部分路段車輛甚至難以通行。途中，慈濟志工遇見一戶從泰國合艾（Hatyai）返馬的家庭——穿著雨衣、拉著行李，雨水還掛在身上，神情透露著無奈與疲憊。那一刻，格外令人不捨。慈濟志工也來到當地新設立的疏散中心，同時向負責單位了解最新情況，關懷災民。從職工到腎友，甚至小朋友，大家一起唱出祈禱。天災無情，但此刻的善念匯聚，希望能化成力量，陪著災民走過這段艱難。

慈濟洗腎中心護理長 黃麗珠:「我家鄉玻璃市就開始水災，有一些居民已經搬出來，我們一起來用各宗教的方式，來為我們玻璃市和吉打祈禱。」

除了吉打，包括玻璃市、吉蘭丹等多地也遭遇水患，災情仍在持續關注中。11 月 25 日，水勢再度惡化，日得拉多個地區淹水，慈濟志工立即動員，將聯絡處設為緊急疏散中心，讓災民有地方休息，更加安心。中心內也提供福慧床和熱食，讓大家在混亂中，能暫時感受到溫暖與安穩，期盼受災居民走過艱難，早日迎向平安。

