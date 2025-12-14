大馬水患賑災 清理善後企業伸援

11月下旬，馬來西亞北部連日豪雨，引發多州發生水災，玻璃市也深受影響。多處地區一片汪洋，許多家庭被迫緊急撤離。隨著水勢退去、道路恢復通行，慈濟志工立即展開動員，串聯各據點志工和各企業家，前往災區，為受災家庭發放食物，也協助獨居長者及行動不便的災民清掃家園。

連續暴雨使玻璃市多處街道積水、道路封閉、房屋受損，多所學校被迫停課，居民的生活也因此受到嚴重影響。

濟志工 陳麗珠：「 在泰國合艾那邊 ，開始非常嚴重的水災，我們這邊也開始在擔心說， 可能這個水是不是會影響到，我們這個玻璃市，一直連續地大雨， 然後就大概24號這樣，這個水就開始，從Kaki bukit (加基武吉)，然後Gua Kelam(暗窟)那邊開始，一直退下來到我們玻璃市，好像亞婁(Arau)區， 還有加央(Kangar)區， 好幾個社區都淹水了。」

廣告 廣告

負責急難救助的窗口翁書鳳，在得知災區水勢退去後，立即召集各地區志工，前往災區。

慈濟志工 翁書鳳：「玻璃市一個小地方， 志工也不多，然後那個範圍也很廣， 所以考量到他們人力資源不足，我們就做緊急地調動，那些單親家庭 一些孤老(法親)， 需要我們協助的一塊為優先。」

79 歲的慈濟志工葉美，家裡同樣受災。但清完自家後，她立刻投入志工行列。

慈濟志工 葉美：「我越做越高興的 不會覺得累， 能幫就幫 人多力量大嘛。」

受災居民 陳玉玲：「我一個身心障礙，要照顧一個老母親，家裡的人又住在這樣遠 很無助，幸虧有慈濟來幫我們打掃 清理，我真的很感恩 真的很感動， 謝謝你們。」

另一邊，哈雅蒂因為中風，需要靠輪椅行動。受災後，她依然堅強面對。

慈濟人醫會醫師 張柔韻：「 (透過)這次的水災，我可以看到她是一個很自立的人，她可以自己清洗那些，她可以做到的事情，有些地方 她不能夠清洗到，(我們)幫她清洗， 以後(她)在家，可以生活比較舒服一點。」

雖然災情已經好轉，家園逐一清理復原，但彼此之間留下的善與愛，仍會在社區延續。

更多 大愛新聞 報導：

情境模擬互動練習 面對情緒善解包容

卡牌競賽寓教於樂 體會雨林"森"呼吸

