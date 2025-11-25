大馬洪災一片汪洋 冒雨送船協助疏散

東北季候風帶來的連日暴雨使馬來西亞多地災情急速惡化，慈濟志工緊急動員，冒著積水與暴雨，將救災船運往位於道北縣的兩間泰裔寺廟。過程艱難，但志工與村民合力突破阻礙，只為讓受災社區在洪水再臨時，能多一分安全

馬來西亞暴雨成災，吉蘭丹災情最為嚴峻，慈濟志工於23日早上8點，接獲緊急通知，泰裔寺廟居林禪寺（Wat Pracacinaram Kg Kulim）傳出災情，大雨未停，情勢刻不容緩，原本計畫在12月移交的救災船，立刻安排緊急運送。

志工陳文健：「因為那個居林禪寺(Wat Kulim)，其實是我們是打算在12月5日，運(救災船)過去的，不過現在在這種情況之下，我們沒有辦法，怎樣都要把那艘船運過去，至少他們那些村民都會安心一點。」

救災船從吉隆坡運送而來，路途漫長，加上雨勢持續，沿路積水加深，貨車無法繼續前進，只好在半路卸載。

志工陳文健：「那時候那個村長，他也是有過來幫我們下那個船，他也是聯絡那些那邊的附近的村民，跟那些裡面的居林禪寺那些法師，他們出來外面，他們把那艘船(幫忙)再推進去裡面。」

居林禪寺每逢雨季總是首當其衝，附近村民常在水患時被困其中，既無法求援，物資也難以送入。有了慈濟捐贈的救災船，村民也終於能有自救的力量。同樣向慈濟申請救災船的，還有孟都亞西拉雷寺廟（Wat Mentua）。志工冒雨前進，沿途雨勢忽大忽小，風雨中每一步都顯得沈重又急促。

志工陳文健：「當我們到達那個，(孟都亞西拉雷寺廟)Wat Mentua的時候，那個雨是比較小一點的，剛開始要下船的時候，那個雨就下到忽然間下到很大，我們那時候也是沒有辦法了的，我們也是要照下，因為也是要淋著雨，那時候也是有幾個村民過來，幫忙我們 我們一起下，盡快地安頓在一個地方，是因為村長是跟我們講，如果那個水一上的時候，我們是出不了的。」

在急促的災情中，志工不得不提前移交救災船，雖然沒有隆重的儀式，但志工與村民彼此扶持的身影，讓滂沱大雨，多了一份溫暖與力量。

