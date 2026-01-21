「大馬流量天花板」開心與偶像一起拉屎 《生存王2》1成員曾當「金鍾國演唱會嘉賓」

《生存王2》馬來西亞隊許亮宇、祖雄。潘佳琪攝

南韓大型生存競技實境綜藝節目《生存王2》於21日在嘉義市舉行殺青記者會。朝鮮TV台長李承勳率領主持人金鍾國，並與來自南韓、台灣、日本及馬來西亞的12位參賽選手共同出席。馬來西亞隊與台灣隊一起接受媒體訪問，現場不僅火藥味十足，笑果也滿滿。

《生存王2》金鍾國。潘佳琪攝

南韓隊成員由第一季勝利者金炳萬率領陸俊書、金泳勳，台灣隊成員為曹佑寧、綠茶（林埈永）、徐愷，日本隊成員為福島善成、松永真也、松島正平，馬來西亞隊成員則為祖雄、許亮宇及培永。祖雄分享，看到金鍾國就真的是「跟偶像見面」，形容他好像會「自體發光」，一旁徐愷則分享金鍾國身材真的很好，摸起來很硬。

馬來西亞組與台灣組一同受訪，兩隊一下嗆來嗆去，但不難看出節目拍攝短短幾天內就建立起好交情。祖雄錄影過程中手受傷而包紮，培永不改搞笑本色說：「我們包紮的原因是『比較多鏡頭』，這是馬來西亞的策略，沒有實力沒關係，要有鏡頭，這畢竟這是一個節目。」祖雄接梗表示：「我這（包紮）道具做很久。」笑翻全場。

說到體力最差的成員，綠茶馬上指向馬來西亞隊的培永：「動不動就一直哭，說爸爸媽媽快點給我東西吃。」培永一臉認真地說：「但我還是堅持下去了，是因為毅力嗎？堅持嗎？No! 我是因為通告費很高才來的。」祖雄向大家介紹：「他是我們馬來西亞的流量王。」培永還開玩笑自己接話：「最高！最高！」隨後即否認。一旁許亮宇也虧他是「流量天花板」。至於實力墊底的部分，培永表示：「沒有人可以撼動綠茶哥墊底的實力！」綠茶回嗆說：「都給你講就好了！」

《生存王2》馬來西亞隊培永、許亮宇。潘佳琪攝

培永表示，從小看祖雄、許亮宇拍電影長大的，兩人都是他的偶像，他謙虛表示自己在馬來西亞只是一個普通人，他激動地說：「當我接到通告，跟偶像一起同組，我瞬間覺得我是巨星的感覺，然後看到其他國家名單，我覺得我是國際巨星了！」培永還自爆，參加這個節目跟偶像一起「拉屎」，他生動還原現場：「跟他們同一組，然後我就可以跟我小時候的偶像在山上大便，真的是眼神對望喔，蹲在一起喔，我看到他的大腿內側。」另一名馬來西亞參賽者許亮宇則曾經擔任過金鍾國演唱會開場嘉賓，這次重逢也有找金鐘國合照。

《生存王2》徐愷、綠茶（林埈永）、曹佑寧。潘佳琪攝



