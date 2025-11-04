「大馬王力宏」揭黃明志最高可羈押14天 曾合拍MV曝他挑女主角「喜歡漂亮、性感」

自稱「大馬王力宏」的網紅律師江昭上，曾與黃明合拍〈舊傷口〉MV，他剖析黃明志將會被羈押最長達14天。翻攝江昭上臉書

台灣網紅謝侑芯命案改列謀殺罪偵辦，歌手黃明志已被馬來西亞警方通緝中。曾經與黃明志合拍攝〈舊傷口〉MV、自稱「大馬王力宏」的網紅律師江昭上分析，黃明志一旦被逮捕，面對當地《刑事法典》第302條文謀殺罪調查時，最長可扣留14天。過了這期限，警方就必須放人，除非立刻控告上法庭。律師強調，謀殺罪屬於重罪，一旦被控，法官通常不會允許保釋，嫌犯必須在獄中等待案件審理完畢。

江昭上分析，首先黃明志將被帶入警局扣留24小時，隨後必須上推事庭申請還押令。由於此案涉及重罪，法官通常會給予最高的7天還押令。若警方不滿意，可申請延期，最高可達14天。若無告上法庭，通常可以釋放，但若告上法庭也可保釋，但黃明志這個案例，應該是沒有保釋可能。

自稱「大馬王力宏」的網紅律師江昭上在黃明志出事後，澄清兩人只是合拍MV，並非朋友。翻攝江昭上臉書

此外，黃明志目前涉及的《危險毒品法令》第39A條文（Possession of Drugs）並非玩笑。這條例是沒有罰款選項的，一旦罪名成立，將面臨兩到五年的監禁，還要外加三到九次的鞭刑（rotan）。江昭上也呼籲黃明志盡快投案自首，「我們都相信你，不需要躲藏。」

江昭上呼籲黃明志盡快出面自首。翻攝江昭上臉書

而江昭上也分享了他的短短幾天與黃明志拍攝MV的經驗。他指出，黃明志很喜歡找漂亮性感的女孩拍戲，當時的女主角是台灣的辛宜儒，以及大馬網紅Reina Chin。儘管黃明志並非江昭上朋友，但他者仍希望他沒有事，也感嘆這起事件中最可憐的是那名31歲的台灣網紅謝侑芯。他感傷地表示：「以前她是做nurse救人的，可是這次她自己救不到她自己。」



