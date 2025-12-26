大馬男子夾帶二千九百萬大麻 高雄機場闖關被逮

圖馬來西亞籍李男夾帶二千九百萬大麻，高雄機場闖關，被海關查獲逮捕。（資料照）

馬來西亞籍李姓男子，因收入太少，鋌而走險替毒梟，從泰國夾帶市價二千九百萬元的大麻，在高雄國際機場入境闖關，被海關在行李箱查獲，雄院審結，依運輸毒品罪判李男八年徒刑。可上訴。

判決指出，一一四年八月，李男在馬來西亞透過通訊軟體Telegram與暱稱「jackey」及「sky Zheng」的不詳人士連絡，對方提議由李男到泰國接貨，送抵台灣後可獲五千美元，約台幣十六萬元的報酬，並承諾負擔來回機票、生活開銷等費用。

李男因月薪只有約二萬元台幣，就同意運毒。同年八月廿二日，李男從馬來西亞吉隆坡搭機前往泰國曼谷，並於當晚下榻當地「ARAWANA」酒店，「sky Zheng」則負責聯繫當地快遞交付零用金，給李男吃喝玩樂。

李男在泰國爽玩七天後，廿九日在泰國曼谷機場內吸菸區，拿到一只行李箱後，隨即搭機飛來台灣。當晚六時許，李男抵達高雄國際機場後，被經財政部關務署高雄關察覺有異，並在行李箱裡搜出三十八包、重約廿公斤、市價二千九百萬元的大麻。

李男被逮後認罪，並主動交出上游名單，企圖替自己減刑。雄院審結，認為李男犯後態度尚可，且未獲運毒報酬及主動供出毒品上游，依法減刑後，依運輸第二級毒品罪判他八年徒刑，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。