大馬男星父親骨髓病變！春節前夕急籲各界出手助人

江耀崙向來熱心公益。唱戲世界娛樂提供

全台血庫拉警報，大馬男星江耀崙今（7日）頂著13度的寒冷氣溫，與好友台北芙蓉扶輪社社長杜旻倫攜手捐血行善。事實上，江耀崙18歲生日當天也是選擇「捐血」慶生，他表示因爲看到很多需要幫助的人，想做個對自己很有意義的事，當成自己的生日禮物。

其實2022年時，江耀崙的爸爸骨髓造血功能失常，因此他更重視「捐血」這個任務，他呼籲所有符合捐血資格的朋友們，把握春節前的時間踴躍捐血，每一袋血液都是延續希望的重要力量，讓更多的人能安心過好年，一起捐血，讓愛流動。

江耀崙熱心捐血。唱戲世界娛樂提供

江耀崙熱心捐血。唱戲世界娛樂提供



