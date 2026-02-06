大馬男每天喝「汽水+1物」雙腳慘截肢 哭喊：再多存款都沒用
汽水帶來氣泡感，是不少人紓壓、放鬆的小確幸，不過有名馬來西亞男子卻成了活生生的警惕，他過去視汽水如命，為了追求爽感，還會加入了煉乳，不料那股甜膩滋味，竟成了閹割健康歲月的利刃，最終不僅罹患糖尿病，為了保命被迫切斷雙腳，讓他後悔高喊「雙腳沒了，才知道銀行有再多的存款也沒用」。
大馬男汽水特殊喝法 慘斷送雙腿
綜合馬來西亞《中國報》、《星洲網》報導，義肢製造商「Kedidi Kaki Palsu」近日在TikTok上發布一則勸世影片。畫面可見，一名雙腳已截肢的男子，坐在輪椅上，面對著鏡頭講述自己與汽水之間的悲慘故事。
男子分享，過往「雙腳還在時」，每天都會喝1~2瓶汽水，為了追求過癮，還會在汽水中加入煉乳，氣泡的刺激感與濃郁的甜蜜滋味交織在口中，讓他感覺世界原來是那麼美好。
不料鍾愛的汽水竟背刺了他，成為他的健康殺手。男子不久後開始感覺到口乾舌燥，即便灌下再多的水，也無法緩解口渴的感覺，唯有喝汽水，才能讓他緩和下來。
因此，他變得比以前更加成癮汽水，男子表示，起初開始眼睛模糊，經過檢查後竟發現自己已經罹患嚴重的糖尿病，最終甚至必須截去雙腿保命。
與無情汽水分手 男子下半生也毀了
失去雙腿的男子不禁感嘆，「當你以後患病了，銀行裏有多少錢都沒用了。腳沒了，眼睛模糊了，你還能做什麼？」呼籲大眾不要過度飲用汽水，否則就會像自己一樣，要後悔都來不及了。「Kedidi Kaki Palsu」也透露，不少患者都是過度攝取含糖飲料，罹患上糖尿病，最終需要截肢，呼籲民眾千萬不要輕忽日常飲食。
誰容易得糖尿病？
根據亞東紀念醫院衛教資訊，目前已知糖尿病的發生與遺傳體質有相當程度的關連，環境因素則如肥胖、攝取過多營養、缺乏運動、藥物、情緒壓力、懷孕等，都可能促使糖尿病發生。
其中罹患糖尿病的危險因子包含40歲以上、缺乏運動、高血壓、妊娠糖尿病、葡萄糖失耐、血脂異常、BMI超過24、家族史等。
糖尿病有什麼症狀？
亞東醫院指出，糖尿病一般症狀包含尿頻、過度口渴、體重減輕、飢餓感增加、極度疲勞、視力模糊、傷口癒合緩慢、腳或腳趾刺痛或麻木。
若以性別做區分，男性則可能出現性慾減退、勃起功能障礙、肌肉力量不足症狀；女性則可能有尿路感染、黴菌感染、皮膚乾燥、發癢狀況。
如何判斷是否罹患糖尿病？
亞東醫院表示，目前糖尿病的診斷方式包含以下4種，若非懷孕下，只要符合其中1項即可診斷為糖尿病，不過前三項必須「重複驗證2次以上」。
糖化血色素(HbA1c)≧6.5%
空腹血漿血糖≧126 mg/dL
口服葡萄糖耐受試驗第2小時血漿血糖≧200 mg/dL
典型的高血糖症狀(多吃、多喝、多尿與體重減輕)且隨機血漿血糖≧200 mg/dL
糖尿病要如何治療？
亞東醫院指出，治療糖尿病有三大要素，包含飲食控制、規律運動，以及定期服用藥物。血糖值略為偏高時，可先以積極飲食控制與運動，若無法有效控制時，則應給予藥物治療。
糖尿病患者要注意什麼？
中華民國糖尿病衛教學會2025年11月5日發布的《臺灣糖尿病年鑑》中指出，全台糖尿病人口已突破250萬人，其中40歲以下族群糖尿病發生率，更是在過去5年間暴增25%。
中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，若長期血糖偏高，會讓免疫功能下降，讓諸多輕症容易變成重症，如過往感染新冠的糖友，重症及死亡率都明顯高於一般人，研究也顯示，第二型糖尿病患者罹患帶狀疱疹更是一般人的2倍，因此把感染風險降到最低，成為糖尿病照護中不可忽視的關鍵。
