大馬男神欠賭債遭威脅「切掉」 賣身進監獄服務黑道大佬

〔記者李紹綾／台北報導〕馬來西亞男星陳澤耀在愛奇藝監所喜劇《監所男子囚生記》飾演菜鳥管理員「阿耀」，因賭博欠債被黑道倒吊懲罰，這場戲被他稱為「惡夢」。

為追求真實感，陳澤耀事前特訓多日，反覆進行倒吊練習，適應手腳被綁、嘴被封的掙扎感。練習時共倒吊超過10次，才終於能撐過血液衝腦的2分鐘關卡。他回憶：「倒吊不到3秒鐘，血整個往頭部衝，腦充血的感覺幾乎講不出話。有一個take還是在快昏倒的邊緣，整個人直接癱軟。」

廣告 廣告

陳澤耀表示，拍攝現場有EMT緊急救護技術員全程待命，也因此得知人體能倒吊的時間會越來越短，一開始可撐3分鐘，接著變成2分鐘、30秒，到最後甚至只有15秒，「因為倒吊的時候舌頭可能擋到呼吸管道，再加上嘴上貼大力膠帶，吸入氧氣更少，所以很容易缺氧暈厥」。他笑說，這場戲困難到需要設計「求救暗號」，「是我自己想的，比中指，既符合角色，又能讓工作人員立刻知道我真的不行了」，現場全體人員大讚：「非常敬業！」

《監所男子囚生記》今(6日)釋出精華版預告，陳澤耀挑戰高難度倒吊戲，被黑道大姐大陳雪甄和「角頭」們狠揍，威脅不還錢就切掉。他更因陳雪甄「賣身還債」的安排，陰錯陽差走後門入監任職菜鳥管理員，被黑道大哥楊祐寧呼來喚去、為他服務，展開一場又慘又荒唐的監所人生。而楊祐寧的整人招數也延伸到角色上，對他各種「特別關照」。

劇情揭露，黑道老大9568(楊祐寧 飾)得知陳澤耀是姊姊(陳雪甄 飾)派來照顧自己的臥底後，對他「特別關愛」。不只常常整他，更以「要跟姊姊講喔」的威脅口吻，逼他協助偷夾帶違禁品，甚至伸手掐下巴、意圖強吻，以詭異方式「表達愛意」。陳澤耀笑說：「我完全不敢動，只能眼神求饒！」

楊祐寧分享，陳澤耀是一個很靈活的演員，每次對戲都能激發許多想法。他透露自己設計了多種「微霸凌」橋段，「像是突然捏他耳朵、摸他臉，或做出好像在吃他豆腐的動作，這些動作會讓他有一點心生畏懼、不舒服，又能凸顯荒謬感」，他笑言：「我在他身上摸來摸去的次數應該不少。」

《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎得主高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。11月15日起每週六晚間8點於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起每週日晚間8點於八大戲劇台開播。

【看原文連結】

更多自由時報報導

（獨家）黃明志正牌女友長這樣 激似「越南林志玲」凌晨陪他投案

「立冬」遇「五星齊逆」！12星座挺過「重災迷思」行大運

黃明志親弟爆氣開嗆！千字文重砲蹭熱度「等真相出來別刪文」

比范姜還悲催？疲老闆嫩妻婚內出軌「劈3男」 今PO文宣布離婚止損

