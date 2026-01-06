大馬百歲前首相馬哈地 住處跌倒送醫

馬來西亞100歲的前首相馬哈地(Mahathir Mohamad)今天(6日)在住處跌倒後送醫治療。

馬哈地近年健康狀況不佳，他去年7月在參加完慶祝百歲生日的野餐會後，因為疲勞而住院治療。

馬哈地的助理蘇菲(Sufi Yusoff)今天表示，馬哈地在家中跌倒後，被送往國家心臟中心(National Heart Institute)「觀察」。

蘇菲告訴法新社：「他有意識。我目前不知道他是否會住院。現在還很難說。」

蘇菲指出：「他是在從陽台走向客廳時跌倒」，他拒絕進一步說明馬哈地的狀態。

這位前首相先前曾因未心臟問題接受過搭橋手術。

馬哈地在1981年至2003年擔任大馬首相，並在2018年至2020年再次上任。

馬哈地在94歲時再次擔任首相，是當時世界最年長的民選領袖。(編輯：鍾錦隆)