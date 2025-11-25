大馬研究指床蝨有助辦案 體內可保存嫌犯DNA達45天

小小的黑點在墊子上爬來爬去，仔細一看，原來是俗稱「臭蟲」的床蝨。牠們最喜歡生活在椅子和床墊的縫隙裡，只要咬上一口，皮膚就會奇癢無比。

馬來西亞理科大學的研究團隊注意到，床蝨在吸過人的血液以後，可以在體內保存這個人的DNA長達45日。於是他們想到，這可以應用在犯罪現場，用來辨識出嫌犯的外表特徵。

昆蟲學者阿布馬吉德表示，「我們的研究使用短縱列重複序列，可以檢驗出人的基本表徵，髮色、眼珠顏色、膚色，還可以得出性別。」

學者表示，許多人會先想到研究蚊子，當作犯罪鑑識的工具。不過蚊子移動範圍大，而且DNA留存的時間不長。床蝨則必須在陰暗的家具縫隙生活，吸血後也會體積變大，無法到處亂跑，正好適合蒐集線索。

博士後研究員李琳（音譯）說明，「大部分人會研究蚊子，因為蚊子可以搭載被咬者的基因，但對於床蝨的了解還不多，所以我們開始著手研究。」

不過學者也指出，目前相關的醫學檢驗，只能從床蝨身上找到外觀相關的資訊，無法直接確定嫌犯的身分。而對於部分複雜的案件來說，45日的DNA保存期限，可能還是不太足夠。

專家期待未來能持續研究，讓床蝨發揮更大的鑑識潛力，能真正幫助官方破案，小兵立大功。