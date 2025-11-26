大馬科學家研究 床蝨可能成破案關鍵

今年在世界各地，都發生臭蟲的嚴重問題。全球多個國家，包括南韓、日本、法國和美國等，都出現臭蟲引發的「蟲蟲危機」。主要的傳播途徑是旅遊，民眾在住宿的旅館、搭乘的地鐵或飛機上，一不小心，就把臭蟲帶了回家。儘管臭蟲不會傳染疾病，但民眾被叮咬後，瘙癢皮疹會持續數周，而且周而復始，難以根除，讓人相當困擾。

不過，馬來西亞理科大學 的研究團隊卻發現，臭蟲吸食人血後，人類的DNA，能留存在臭蟲體內長達45天，這讓牠意外成為法醫界，鎖定刑案嫌疑人的破案盟友。即使罪犯已擦掉指紋、清除體液來銷毀證據，但臭蟲這些小傢伙，隱藏得很好，而且鮮少移動，實驗室表示，這讓臭蟲有潛力提供警方，鎖定嫌疑人特徵的理想證據。

廣告 廣告

聽到有臭蟲，人人聞之色變。因為這些在世界各地，引發人們 搔癢恐慌、又難以根除的害蟲，對受害者來說，簡直是一場惡夢。

昆蟲學家 馬吉德：「臭蟲 對 被稱為 床上的敵人，沒錯 但作為床上的敵人，牠實際上可以成為查案的間諜，被運用成一種工具。」

來自 馬來西亞理科大學 的研究團隊發現，臭蟲吸食人血後，能留存在體內長達45天。這讓牠成為法醫界，意想不到的破案盟友。

昆蟲學家 馬吉德：「為什麼法醫，可以借重牠成為調查工具，因為臭蟲就是會一直待在那裡，不會到處亂飛，所以 跟會飛來飛去的蚊子相比，臭蟲更適合作為查案工具，這就是牠的獨特之處。」

研究團隊指出，這些喜歡藏身於床頭、床墊、和枕頭套中的吸血臭蟲，能保留下人類的DNA，因此，讓牠在犯罪現場，翻身成為 鎖定嫌疑人的 理想證據來源。

昆蟲學家 馬吉德：「45天已算很充裕了，但若超過這個期間，就不能好好利用牠了。」

1滴血 就能成為破案關鍵。研究人員表示，如果犯罪現場有臭蟲出現，警方鑑識人員或許有1天，能從臭蟲體內，拼湊出罪犯的完整特徵，例如罪犯的性別、眼睛顏色、毛髮、和皮膚顏色等，讓臭蟲小兵立大功。

更多 大愛新聞 報導：

馬汶邊境義診 送愛到無醫村

大馬雨季防災措施 慈濟捐贈救災船

