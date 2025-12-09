大馬童星驟逝得年25歲！他悲慟曝死因：走得太突然

導演徐有利證實葉子誠離世消息，得年25歲。（圖／徐有利臉書）

馬來西亞男星葉子誠（本名：葉子城）過去憑藉真人版漫畫電影《哥妹倆之驚歷48》走紅，沒想到昨（8日）驚傳離世消息，得年25歲，令觀眾錯愕不已。

據了解，《哥妹倆之驚歷48》改編自馬來西亞漫畫家徐有利的兒童漫畫《哥妹倆》故事的真人版電影，也是馬來西亞史上首部改變漫畫的真人版電影，於2013年8月上映後，雖然票房不佳，但仍在網路上引起正面迴響，也讓年僅11歲就主演「果果」的童星葉子誠走紅。

直到今日，徐有利突然在臉書發文悲慟寫道：「天...電影中的果走了，一時真的接受不到」，並附上當年的海報畫作。他透露，葉子誠是因病離世，走得太突然，讓他一時之間無法感受到，也曝光最後一次的聯繫對話。「翻查一下，我們最後一次聯繫，是你發來的祝福，叔叔正動心臟大手術時刻。」

最後，徐有利難過直呼：「電影已是10年前的事了。是緣分讓我們相遇。雖然我們相聚是多麼短暫。如今的你，才25歲.....天妒英才，實在惋惜。叔叔心裡很難過！你是可愛的孩子。也是好孩子，叔叔知道。 你永遠是叔叔心中的真人版果果。子城，永別了，一路走好。 叔叔會想念你。」

家屬也透過葉子誠的臉書證實噩耗，「我們懷著沉痛的心情告知，親愛的葉子城已於2025年12月8日，安詳離世，若您能前來陪伴與祈禱，我們由衷感激。」預計為葉子誠設靈3天，11日下葬，安葬在富貴山莊的風景墓園。

