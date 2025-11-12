大馬網紅爽購iPhone17Pro 開箱驚見「僅1物」傻眼！

國際中心／江姿儀報導



蘋果9月推出新機iPhone 17系列，各國開賣後掀起搶購潮。馬來西亞1位女網紅近日入手超吸睛的新色「宇宙橙」，還拍片開箱。沒想到1打開，竟然只有充電線，不見手機本體，讓她傻眼直呼「是在哈囉？在跟我開玩笑嗎？」。事後她找經銷商客服反應無果，憤而報警。





馬來西亞女網紅可莉絲日前在小紅書曬出開箱新手機影片，分享購入iPhone 17 Pro「宇宙橙」。（圖／翻攝自小紅書＠可莉絲）

根據《中國報》報導，馬來西亞女網紅可莉絲日前在小紅書曬出開箱新手機影片，她向國內最大蘋果產品授權的經銷商下單，購入iPhone 17 Pro「宇宙橙」。她興奮開箱，拆開一層層外包裝，檢查後她小心打開全新未拆封的手機外盒，裡頭竟然沒有手機，只有一綑充電線。

沒想到打開不見手機，只有充電線。（圖／翻攝自小紅書＠可莉絲）

所幸她全程錄影留證，也PO網分享，更傻眼怒問「是在哈囉？在跟我開玩笑嗎？」。事後她又更新處理後續，已向廠商客服反應，客服卻踢皮球，也沒給出回覆。因此，她已報警，並向「馬來西亞國內貿易及生活成本部」（KPDN）寄出檢舉信，目前正等待進一步的退款進度。

馬來西亞女網紅可莉絲找經銷商客服反應無果，憤而報警。（圖／翻攝自小紅書＠可莉絲、蘋果官網）





