大馬網紅直播偷拍正妹 開黃腔「想揉她的奶」下場慘了

（記者周德瑄／綜合報導）馬來西亞網紅Hazren Rich Empire（哈茲倫）近日因在直播中對外籍女子出言不遜而惹上官司。事件發生在吉隆坡一家餐廳，當時他與妻子邊用餐邊直播，期間鏡頭拍到了鄰桌獨自用餐的俄羅斯籍模特兒Alisa Kasimova（卡西莫娃）。沒想到，Hazren不僅評論她的外貌與穿著，甚至在鏡頭前以低俗語氣開黃腔，表示「想摸看看她的胸部」，還做出不雅手勢，妻子在旁邊則笑得十分開心。這一幕被觀眾截錄並在網路上瘋傳，引發網友群起撻伐。

圖／Hazren直播內容外流後引爆輿論，事後道歉被罵更慘。（翻攝自X）

Alisa事後得知自己遭到性騷擾後，選擇報警處理。她表示，報案不是出於憤怒，而是因為「沉默只會讓施暴者繼續被保護」。她強調，女性不應該因為恐懼而噤聲，也希望社會能對女性展現更多尊重與理解。身為職業模特兒的她坦言，雖然習慣以身體作為藝術表達的媒介，但這並不代表他人可以任意拍攝、評論，更不該成為嘲笑與騷擾的對象。

事件爆發後，Hazren在輿論壓力下發布道歉影片，卻以「就當我錯了吧」和「這種錯人人都有可能犯」等語回應，態度被批缺乏誠意，遭網友痛斥是「報警後才勉強道歉」。

吉隆坡總警長法迪爾證實警方已接獲報案，並依《刑事法典》第509條（侮辱女性貞操）及《1998年通訊與多媒體法令》第233條展開調查。警方同時呼籲民眾理性使用社群媒體，避免發表具冒犯性或不當言論，以免觸法。

