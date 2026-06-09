大馬美里裝置藝術 眾志成城做環保

馬來西亞砂拉越交通部部長「李景勝」宣布，已經獲得砂拉越總理的批准，政府將打造全馬首個結合金氏世界紀錄的環保公園，而慈濟環保磚海馬裝置，未來也將在公園中成為重要的環保教育地標。

這座高3.7公尺，寬4公尺，以一支支環保磚堆疊而成的海馬裝置藝術，正式移交給美里市政局。海馬是美里的城市吉祥物，而這一座海馬裝置出自一群普羅大眾的手。

志工 沈慶禾：「我們慈濟的活動，其實最重要都是在募心，其實上人的用意，是每一場活動 怎麼去募身邊的人，很像慈誠委員，一些志工身邊的家人，就是真的上人要我們做的東西，募大家的心，來做一個有意義的東西。」

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志工 陸耔如：「有些師兄能夠借焊機的借焊機，能夠借切割機的借切割機，這樣我們就，這邊借一點，那邊借一點，就把它拼湊起來了，你要人我找人，你要材料我找材料，齊心合力才能夠完成這隻海馬。」

為了這項環保磚計畫，美里慈濟志工走訪超過32個單位，包括大專、中小學、幼兒園、公立和私立機構，最終獲得17個單位響應參與，1416人共同投入。

志工 謝碩虔：「環保磚的用意是在於讓人家意識到，什麼東西是可以回收的，什麼東西是不能夠回收的，比如說是那種很輕的，那個一次性塑料它不能夠回收，其中一個很重要的原因是，它非常占位置，所以我們希望大家抱著一個善念，每一天做一件好事，從每一天的日常生活中做起，才會有這個概念，所以我們目標是集合1013個人。」

美里中央醫院院長 黃修儒：「在做這個環保磚的時候，其實需要付出很多的時間，有時候是全家人，大大小小一起來完成這個環保的瓶子，我們其實有主辦一個比賽，哪一個部門回收最多的塑膠瓶，我們是用這樣的方法，來鼓勵員工來參加這次的活動。」

美里中小學府的師長、學生和家長自發性參與製作環保磚的項目，從日常生活中收集所需的材料，直接減少了廢棄物的產生。

杜當中華公學校長 劉世坤：「我身為大家長，以身作則這個模範，讓大家都一起來做，我在這回看到家長們的配合，然後來支持這個活動。」

志工 謝碩虔：「小孩子一個人是沒有辦法完成的，他必須由家長幫忙，然後家長一定會問他，你為何拿這麼多垃圾，塞進瓶子來幹嘛，當孩子會解釋說，這是一次性塑料，沒有辦法融解的，而且它會破壞大自然的時候，這個是不是一個環保教育就誕生了。」

杜當中華公學副校長 林文鳳：「第一我是覺得好麻煩，然後我不覺得這個東西，是有意義的東西，在做的這個過程我就發現到說，我以為的環保的東西其實是不環保的，在塞的時候其實我在想，我還可以怎樣去減少我一次性塑料的使用，這是我的一個改變。」

一次性塑料被擠壓成一支環保磚，平均重量達180至200克。在美里推動環保教育多年的志工謝碩虔，堅定不移的願力來自下一代孩子的明天。

志工 謝碩虔：「其中一個小女孩，她就分享她的一個故事，在疫情期間她的阿媽往生了，她做一批環保磚是給她阿媽的，她寫一段話給她阿媽，我阿媽是一個很愛乾淨的人，我是希望她睡覺的地方，是一個乾淨的地方。」

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