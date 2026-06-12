大馬蘭阿美族 三和海岸祭祖

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台東大馬蘭阿美族民族事務促進會12日於太麻里三和村舉辦海祭，重現祖先登陸歷史。因沙灘地形限制，臨時改由眾人徒手抬船上岸，台東市長陳銘風（前排右）亦到場協助。（蔡旻妤攝）

台東大馬蘭阿美族民族事務促進會12日在太麻里三和村舉辦「記憶之路」祭祖活動，透過重現祖先千年前登陸場景，藉此追思先人並傳承歷史記憶。特別的是，三和海岸同時是阿美、卑南與東排灣族的發祥地，具備深厚歷史文化底蘊。

儀式迎來歷史重現，傳統竹筏自三和漁港下海，水手與部落青年奮力划槳、破浪前行，展開海上捕撈。當竹筏順利靠岸，現場原規畫由車輛運送，未料因地勢陡峭，臨時改由眾人徒手搬運上岸。上岸後，族人隨即將捕獲的海魚貝類分享予祖靈，表達誠心追思。

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全程參與抬船的台東市長陳銘風笑稱，這是他從政多年來最累的一次公務行程，也因抬船耗時，他在祭祀後便匆匆趕往下一行程，連致詞時間都沒有，意外成為現場花絮。

尋根盛事背後承載著一段神祕歷史，馬蘭部落祭師顏秀蘭回憶，民國81年她行經此地，受建和部落巫師攔車指引，來到這片倒竹遺跡。阿美族祖靈曾向她透露，當年遷徙時因不喜爬山而選擇沿海前行，並在三和休息時順手倒插1枝竹子，竟神奇生長至今，她因此承接追思使命，近40年來親手整理環境、搭建設施，默默守護。

促進會理事長陽瑞慶指出，有感祭師長年獨自奉獻，今年擴大號召部落青年齊心參與，期盼未來將每年6月12日定為部落歲時祭儀之一，向祖靈宣告後代已在此安居。

此處海岸作為歷史交匯點，現場除立有卑南族發祥地石碑，亦是台東阿美族人與排灣族人的登陸聖地，互映歷史厚度。促進會盼未來更多青年加入，用創意與智慧讓這條「記憶之路」成為連結下一代的全新起點。