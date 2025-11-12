大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導
馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。
據《中國報》報導，謝侑芯家屬代表昨（11日）現身金馬警區，全程撐著雨傘遮擋身影避免曝光，不過被發現拖著一個行李箱，手上還拿著兩支手機。據悉，這些物品原本是警方初步調查後歸還，不過偵辦過程出現新進展，被警方再度要求返還，家屬才特別從台灣寄回馬來西亞，雖然箱子內物品未曝光，但不排除將成為新的關鍵證物。
警方表示，已找專家破解黃明志（右）、謝侑芯（左）的手機。（圖／翻攝「irisirisss900」、「namewee」IG）
對此，金馬警區主任沙扎里助理總監今早指出，警方已尋求武吉阿曼刑事罪案調查局技術支援（D6）組技術人員，協助查看黃明志和謝侑芯的手機內容，「我們打不開，必須由專門的技術團隊才能打開，不是隨便每個人都可以操作的，如果有權限，想打開什麼都行。」若有任何進一步消息，將再對外發布。
由於目前未有證據顯示涉案，黃明志預計明日在警方擔保下獲釋。（圖／翻攝「namewee」IG）
另外，黃明志二度被扣押，原定至少留置至11月13日，不過在期滿的前1天，馬來西亞總檢察長丹斯里杜蘇基今晚宣布，截至目前的警方調查報告，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死死者」，因此黃明志預計明日在警方擔保下獲釋（也稱口頭保釋），總檢察署也將於明天發布聲明。
原文出處：找頂尖專家「破解黃明志、謝侑芯手機」挖出內容！大馬警：想打開什麼都行
