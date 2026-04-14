大馬路蛇出沒驚魂！高雄鳳山騎士追撞釀2傷

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〔記者陳文嬋／高雄報導〕天氣變暖，高雄馬路驚見蛇出沒！一名陳姓男子騎車行經鳳山區南華路，突見一隻1.3公尺長眼鏡蛇，陳男緊急煞車閃避自摔，蔡男反應不及從後追撞，雙方擦撞倒地受傷，均成功閃避蛇隻，警方通報農業局捕捉眼鏡蛇，化解一場馬路驚魂。

驚蟄過後天氣變暖，蛇類開始頻繁出沒，陳姓男子(36歲)昨晚近10時騎乘機車，沿鳳山區南華路南往北行駛，行經鳳山區南華路202號之際，突然發現眼鏡蛇出沒，緊急煞車閃避自摔受傷。後方蔡姓男子(31歲)騎乘普通重型機車，因未保持安全距離，反應不及自後方追撞，2人當場撞成一團，人車擦撞應聲倒地。

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鳳山警分局南成派出所據報派員到場處理，2人均腳部擦傷，所幸傷勢輕微，均未送醫治療；2人也成功閃避蛇隻，未遭攻擊受傷。警方現場觀察2人均無飲酒情形，經雙方同意未實施酒測。警方通報農業局人員到場，將眼鏡蛇捕捉帶離，順利排除危害，結束一場馬路驚魂。

「人生第一次在市區路上遇到眼鏡蛇車禍，保險有賠嗎？」陳男今於網路社群PO文，引發網友熱烈討論，有網友笑稱「你是否在鳳山救過一條眼鏡蛇」？還有網友稱眼鏡蛇是國家保育動物，要陳男申請國賠看看。

警方表示，突發狀況如動物闖入道路，確實容易影響駕駛判斷，但仍應隨時保持安全距離，並注意前方路況，以確保有足夠反應時間，降低事故發生風險，呼籲用路人夜間行車務必減速慢行，提高警覺，共同維護行車安全。

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