大馬車手入境首日領29萬被逮

22歲馬來西亞籍男子「Tan」11月25日入境台灣，隨即在台北市萬華區擔任詐騙集團車手，當天連續提領5次，最後一次遭北市警萬華分局員警盤查，當場查獲9張他人的提款卡及29萬餘贓款。Tan坦承犯行，詢後依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，檢方諭令限制出境。警政署最新統計也指出，今年前3季馬來西亞來台涉詐欺人數明顯增加。

Tan供稱，在馬來西亞透過通訊軟體Telegram「閱後即焚」功能與詐團聯繫，來台以後沒見過幕後主使，即在街頭與人接觸拿提款卡，再依指示提領。他聲稱以為是「來台打工」領高薪，不料才入境當車手第1天，以為能輕鬆獲利，晚上9時就遭逮。

打詐官警指出，根據今年查獲的馬國車手案例發現，有跨境犯罪「掮客」居中牽線，專門替詐團或毒梟找車手，Telegram群組如同「跨國派遣系統」，派工後，有意願的外籍人士就會留言回覆，基本上他們來台都知道是從事犯罪，鮮少是單純被騙。

根據統計，114年前3季在台犯罪的外籍人士8293人，以詐欺3013人最多，占36.33％，其次是公共危險與竊盜。若以國籍分析，越南人仍占多數，有48.12％，其次是印尼、泰國和菲律賓。值得注意的是，越南籍嫌犯持續遞減，反而馬來西亞明顯增加，今年第3季就比去年第4季增加201人、接近1倍。

警政署表示，為防範外籍人士誤入詐騙陷阱，強化法治觀念與自我保護意識，因此製作「外籍人士反詐騙宣導簡報」多國語言版本，告訴外籍人士當車手或提供人頭帳戶的嚴重後果。另為防止詐團利用離境的外籍人士電話卡、帳戶犯罪，跨部會聯繫已強化監管。