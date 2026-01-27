大馬連心戒慎虔誠 齊聚靜思堂薰法香

慈濟在馬來西亞，推動108天戒慎虔誠運動，以至誠恭敬心，迎接即將於五月舉辦的慈濟六十週年慶，以及馬來西亞佛教堂的動土典禮。活動開啟的第一天，新山慈濟志工齊聚靜思堂，響應晨鐘起薰法香活動 精進聞法。。

「早安。」

清晨五點，天未亮，志工們已紛紛來到新山靜思堂。

慈濟新山支會負責人 林秋廷：「有很多的人已經習慣，在家自己薰法香了，那麼早要起身來到靜思堂，是不容易的，尤其是在家起來，洗洗刷刷就可以薰法香了，那就藉這個殊勝的因緣，五節合一的因緣，那我們就呼籲大家，一起回來這個靜思堂，一起來薰法香。」

也有慈濟人醫會醫師，即使工作再忙碌，仍把握時間，到靜思堂精進聞法。

慈濟人醫會醫師 蔡美萍：「因為我們有值夜班，好像今天也是將近兩點多要睡覺，可是我四點多就起床了，一個人薰法香，你會怠慢一點，可是如果你大家一起薰法香，我有感覺到那個磁場，真的是很莊嚴，然後你會感覺到它的不一樣。」

「成等正覺，於眾生中啟慈用慧。」

少了日常事務的牽絆，在靜思堂更能專心聽師父講經說法。

慈濟志工 張春金：「如果有實體的當然會更好，因為大家在一起，那個凝聚力 還有那種道氣，然後在家的不好，就是想要做什麼就馬上起身，就去做什麼，然後那個聲音，好像外來的聲音也是會受干擾。」

聽聞佛法不只增長智慧，也凝聚眾人的善念，為逝去的親人祈福。

志工 葛康珠：「因為在家，我一直開心不起來，因為在家，我一直想到我的女婿，剛剛過世，然後我就看到東西，我就很傷心，看到那個孫，我又很捨不得他，願他跟著菩薩，去那個西方世界，極樂世界，然後換一副健康的身體再回來。」

隨著一百零八天戒慎虔誠運動正式展開，慈濟志工以晨鐘起薰法香掀開活動序幕，在回歸初心精進前行的同時，也為慈濟一甲子獻上最真摯的祝福。

「108，戒慎虔誠薰法香，我願意、我願意、我願意。」

