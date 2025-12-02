大馬遊客拍車遭誤會 雙方於寧夏夜市「爆衝突」

社會中心／李筱舲報導



台北市「寧夏夜市」受許多外國旅客喜愛，但1日晚間卻傳出衝突事件。三位來自馬來西亞的遊客，因隨手拍攝路邊違停的車輛，遭車主誤以為是想「拍照檢舉」，雙方因此爆發衝突。警方接獲報案後將雙方帶回偵辦，雖然雙方互不提告，但仍依「妨害秩序罪嫌」移送地檢署偵辦。





大馬遊客隨手拍車遭誤會「想檢舉」 竟在寧夏夜市上演「街頭扭打」！

1日晚間8點左右，警方接獲於寧夏夜市有一起衝突事件，隨即派員到場了解。（圖／翻攝畫面）





據警方透露，衝突發生在1日晚間8點左右，警方接獲寧夏路6號前有糾紛，立即派員到場。經了解，車主吳姓男子因車牌遭馬來西亞籍兩男一女遊客拍攝，誤以為對方想「拍照檢舉」而引發不滿，雙方遂發生爭執，甚至在街頭扭打，並徒手攻擊對方，導致雙方眼部、手部均有擦挫傷。

廣告 廣告

大馬遊客隨手拍車遭誤會「想檢舉」 竟在寧夏夜市上演「街頭扭打」！

據警方透露，車主吳姓男子因車牌遭馬來西亞籍遊客拍攝，誤以為對方想「拍照檢舉」而引發不滿，雙方因此爆發衝突。（圖／翻攝畫面）

警方到場了解狀況後，也將雙方帶回派出所偵辦。雖然雙方表示互不提告傷害，但因事涉公共場所糾紛，仍依妨害秩序罪嫌移送地檢署偵辦。也提醒民眾，外出旅遊拍照時應注意禮貌與安全，避免誤會造成不必要的衝突，若遇到糾紛應冷靜處理，切勿當街動手，以維護自身與他人的安全。

大馬遊客隨手拍車遭誤會「想檢舉」 竟在寧夏夜市上演「街頭扭打」！

車主吳姓男子與馬來西亞籍兩男一女遊客，在街頭扭打，還徒手攻擊對方，導致雙方眼部、手部均有擦挫傷。（圖／翻攝畫面）





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：大馬遊客隨手拍車遭誤會「想檢舉」 竟在寧夏夜市上演「街頭扭打」！

更多民視新聞報導

高國豪3兄弟上演「街頭鬥毆」！大哥：真的丟臉

高國豪捲「私約二嫂」爆兄弟戰！老婆急發文澄清1事

無人機違規遭罰30萬不繳！父母代繳救「台積」股票

