大馬雨季防災措施 慈濟捐贈救災船

去年11月，吉蘭丹道北縣遭遇水患，慈濟志工把物資送進泰裔蘇坤達南佛寺，今趕在東北季風大雨到來前，送來救災用船隻，做好預防，村民感恩志工，準備豐富的餐點，寺廟住持，也特地舉辦隆重捐贈儀式。

十一月，馬來西亞進入了東北季候風。14日的清晨7點半開始，吉蘭丹哥打峇魯及道北縣下起大雨，慈濟志工正在前往古邦班讓蘇坤達南佛寺 （Wat Sukhontaram Kubang Panjang）的路上，不得不加快腳步。

慈濟志工 王涌式：「(去年)年尾的時候，這個水災水來得很快 很突然，很多村民就是找不到船要逃離，所以會向我們申請這個船隻，我們這邊年尾是東北季候風的，時常都會有水災，所以我們趕在水災之前，把船隻送給村民。」

吉蘭丹道北縣在2024年11月尾遭遇水災重創，許多道路中斷，物資輸送困難，受困的災民心急如焚。慈濟志工透過村民艾查的領路，成功將物資送到蘇坤達南佛寺。

「大家早上好，今天我們來到泰廟來發放船隻。」

守護生命的行動，一年後仍在繼續。慈濟志工抵達蘇坤達南佛寺，村民正忙得不可開交，有的人準備泰國傳統青葉飯，有的人則準備素食炒米粉，還有學生正在彩排，大家非常看重這一天的救災船捐贈儀式。

儀式開始,由主持法師帶領大家誦經祈福,場面隆重莊嚴。出席的村民也帶著竹筒赴約，把一天一天累積的愛心，投入志工準備的竹筒風車，清脆的銅板聲，在寺廟裡迴盪，彷彿聽見善念流入功德海。

18位學生以優雅的泰式舞蹈領隊，約50位志工和60位村民組成的隊伍，圍繞著救災船，緩緩步入寺廟。主持法師深受感動，在進行移交時，特別要求大家舉著慈濟的看板拍大合照，見證珍貴一刻。

主持 法師艾登：「要感謝慈濟捐贈船隻，給這個村莊的居民，謝謝 謝謝。」

村民 艾查：「今天我真的很興奮，因為我們的村落，又再一次獲得慈濟的幫助，那就是救災船。」

水退了，但善的力量，仍在這片土地上持續流動。

