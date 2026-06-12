大馬雪隆雙親感恩會 幼兒展人文素養

母親節和父親節，世界各地因應不同歷史文化，選在不同日期。馬來西亞民眾在五月和六月歡慶母親節和父親節，紀念和 慰勞父母的付出和辛勞。慈濟大愛幼兒園注重幼兒們的人文素養，安排了孝親感恩會，讓孩子表達心裡對爸爸媽媽的愛

爸爸媽媽，餵您一口甜甜的滋味。馬來西亞甲洞大愛幼兒園四歲和五歲的小朋友，親手製作可可甜品，在雙親感恩會這一天親自餵食父母，讓愛在心裡融化，也見證孩子的成長。

家長 黃施爾：「周末的時候，她會跟我說媽媽，妳有什麼東西要我幫妳的話，妳記得叫我，我可以幫妳做，她講這個是老師教他們的，要主動去幫家裡做東西，我講送去慈濟是真的很好，真的是一個正確的選擇，因為我是為了她搬來這裡的。」

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幼兒園六歲的小朋友為父母浴足，用溫柔的動作去除爸爸媽媽心裡的疲憊，用剛勁有力的字跡敘述對父母的那一分愛。

老師 符琦君：「家書就是因為我們人文課有上到一些「懺悔」，我們人總是會做不對的事，可是最重要就是要會改過，然後孩子們就會把自己以往做錯過的事情，他覺得他要去改變的地方，然後去跟媽媽講然後寫在信裡面。」

同天也是大愛幼兒園首次舉辦人文教育成果展。孩子在設計的情境裡展示平日學習的人文素養，父母則默默地在旁觀察，看看孩子究竟在學校學了什麼？

家長 梁蜜雪：「她是一個比較隨性的孩子，所以我對她就會比較嚴格，然後要求她滿高，但是其實有很多事情，她在大幼兒園這裡學習了很多，然後其實也成長了很多，只是身為媽媽的，還不夠把她的好放大，所以這個我覺得這個也是我要學習的地方。」

家長 蔡錦駿：「在家裡面她其實是比較難專注的小孩，今天在學校我們看她，今年第一次她比手語的時候，那手語不是簡單是滿難的，看得出她是很用心地學習這個手語。」

脫襪、洗手、洗碗、進食，這些看似微不足道的生活教育，是現今「手機餵養」缺乏專注力的幼兒非常需要的技能。慈濟大愛幼兒園在三年學前教育的時光裡，堅持培養孩子這一分素養。

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