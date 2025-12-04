大馬首相訪星聚焦跨境議題 學者指有助經濟特區進展

（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天訪問新加坡，並與新加坡總理黃循財舉行第12屆星馬領導人非正式峰會，雙方將聚焦打擊毒品等議題。學者分析，若能針對跨境議題有共識將釋放良好訊號，可能有助推展柔佛新加坡經濟特區等規劃。

根據新加坡外交部資料，雙方將共同見證在衛生合作、打擊毒品等共同關注領域的多項合作備忘錄（MOU）交換儀式，進一步擴大雙邊合作並提升雙方交流。隨著安華訪新加坡的包含馬來西亞能源部長尤索夫（Fadillah Yusof）、馬來西亞外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）及交通部與內政部等官員。

聯合早報報導，今年是新加坡與馬來西亞建交60週年，新加坡南洋理工大學學者陳惠珍受訪分析，若兩國能在這個時間點針對一些議題取得突破，將釋放良好的訊號；相信「新山-新加坡捷運」（Johor Bahru–Singapore Rapid Transit System）、柔佛新加坡經濟特區，以及能源合作等兩國備受關注的計畫可能會有進展。

這是黃循財上任以來第2次與安華舉行領導人非正式峰會，也是兩人今年內第5度舉行雙邊會晤。上一屆非正式峰會於今年1月在布城登場，當時雙方簽署設立「柔佛-新加坡經濟特區」協定，並在碳捕捉與封存、碳權交易、高等教育及打擊跨國犯罪等領域達成合作共識。

現有連接兩地的「柔佛-新加坡長堤」交通運量總是超過負荷，一天平均承載6萬車輛，繁忙交通車流回堵，是「越堤族」通勤最大夢魘。每天透過「柔佛-新加坡長堤」往返兩地的人多達35萬人次。清晨或傍晚，馬來西亞新山關卡大廳人潮不曾消退，每逢例假日，無論駕車、騎車或搭乘巴士的勞工甚至可能動彈不得。

為了因應需求，「新山-新加坡捷運」（Johor Bahru–Singapore Rapid Transit System）的興建，將是緩解塞車最佳替代方案，可望將兩地通勤時間縮短至10分鐘。這座捷運系統將透過長達4公里、橫跨柔佛海峽的捷運系統，連接新山武吉查卡站（Bukit Chagar）和新加坡兀蘭北站（Woodlands North），可望促進新加坡和馬來西亞兩地交通與經貿往來。

新加坡大華銀行（UOB）與柔佛投資局（Invest Johor）去年8月底簽訂合作諒解備忘錄，雙方成立「綠色通道」，推動「柔新經濟特區」投資機會，特別是針對電子業、先進製造與工程、數位經濟、綠色經濟、生命科學與醫療科技、電動車、航空，以及港口與物流方面投資。（編輯：張芷瑄）1141204