大馬黃志明泰國嚴重車禍離世！享年56歲 圈內好友悲痛哀悼

馬來西亞娛樂界幕後推手、吉隆坡金河廣場的巨星競技場（Mega Star Arena）創辦人黃志明驚傳22日在泰國發生嚴重車禍意外離世，享年56歲，留下老婆與4名小孩，震驚馬來西亞娛樂圈，而家屬也透過他的臉書發布訃告，證實他黃志明離世消息。

馬來西亞娛樂界幕後推手黃志明在泰國發生嚴重車禍離世。（圖／翻攝FB Paul Wong）

黃志明家屬在訃告寫下，「我們懷著無比沉痛的心情宣佈，MegaStar Arena Kuala Lumpur 及Mega group 創辦人、馬來西亞娛樂備受尊敬的先驅黃志明先生，已於 2025年11月22日 在泰國因意外事故不幸與世長辭。黃志明先生不僅是娛樂行業的重要推手，更是一位富有遠見的領導者與慈愛的家庭支柱。他為馬來西亞娛樂產業注入源源不斷的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝界的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛。」

黃志明在馬來西亞經營娛樂活動及辦理演唱會，在娛樂界享有盛名。（圖／翻攝FB Paul Wong）

從黃志明臉書上可以看到，他生前相當喜愛騎著重機跑遍世界各地，時常曬出享受著自然奔馳的帥氣英姿。他的離世噩耗曝光後，不少圈內好友也紛紛PO文哀悼。根據《中國報》報導，馬來西亞資深藝人王駿和黃志明是認識30年以上的老朋友，他難過表示，「他人好好的，又沒有生病，還騎機車到處玩，沒想到這麼突然。」

黃志明他生前相當喜愛騎著重機跑遍世界各地。（圖／翻攝FB Paul Wong）

據悉，黃志明在馬來西亞經營娛樂活動及辦理演唱會，在娛樂界享有盛名，他曾操刀《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》、《好聲Family》巔峰之夜等大型錄製與演出活動。

