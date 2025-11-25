大馬黃志明泰國車禍身亡震驚娛樂圈 「最強奶媽」謝薇安突發聲

馬來西亞娛樂界重要幕後推手黃志明，日前在泰國發生嚴重車禍意外身亡，享年56歲，消息一出震驚外界。不過因名字與歌手黃明志相似，讓不少網友第一時間一度混淆，出現小插曲，而先前因網紅謝侑芯猝死案，多次在網路上炮轟黃明志的謝薇安也發聲了。

馬來西亞娛樂界重要幕後推手黃志明，日前在泰國發生嚴重車禍意外身亡，享年 56 歲。（圖／翻攝FB Paul Wong）

有「最強奶媽」封號的謝薇安今日突在Instagram上，一連PO出兩則有關黃志明逝世新聞，並分別寫下：「嗯...」、「喔....」兩字，引發外界關注。

有「最強奶媽」封號的謝薇安今日突在 Instagram 上，一連 PO 出兩則有關黃志明逝世新聞。 （圖／翻攝 IG missingvivian ）

謝薇安淡淡做出回應。 （圖／翻攝 IG missingvivian ）

針對黃志明逝世一事，他的家屬在訃告寫下，黃志明已於11月22日在泰國因意外事故不幸與世長辭，「黃志明先生不僅是娛樂行業的重要推手，更是一位富有遠見的領導者與慈愛的家庭支柱。他為馬來西亞娛樂產業注入源源不斷的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝界的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛。」

從黃志明臉書上可以看到，他生前相當喜愛騎著重機跑遍世界各地，時常曬出享受著自然奔馳的帥氣英姿。他的離世噩耗曝光後，不少圈內好友也紛紛PO文哀悼，難過表示死訊來得太突然。

