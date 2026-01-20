大馬：東協不派觀察員 拒為緬甸軍政府選舉背書
（中央社吉隆坡20日綜合外電報導）馬來西亞外交部長穆罕默德哈山今天表示，由11個成員國組成的東南亞國家協會（ASEAN）不會派觀察員監督緬甸軍政府主導的3階段選舉，也不會為這場選舉的合法性背書。
路透社報導，自2021年軍方政變奪權以來，緬甸持續深陷內戰泥淖。
這場從去年12月開始的選舉，遭聯合國、多個西方國家和人權組織批評為緬甸軍方透過政治代理人合法化軍事統治的手段，而軍政府否認這類指控。
在投票率偏低的情況下，緬甸本月初完成第2階段選舉投票。在第1階段投票中，親軍方的「聯盟團結發展黨」（USDP）占據絕對優勢，贏得下議院88%席次。
馬來西亞外交部長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）在國會表示，東協已在去年於吉隆坡（Kuala Lumpur）舉行的年度領袖峰會中，拒絕緬甸提出派遣選舉觀察員的請求，不過仍有部分成員國決定自行派出觀察員。
穆罕默德哈山在回應國會議員詢問時指出：「我們已經表明，東協不會派遣觀察員，因此，我們不會認證這場選舉結果。」
此外，穆罕默德哈山還說，東協今年將與北京就南海活動規範達成一項醞釀已久的行為準則，目前已進入最後階段。
他說：「我們希望能在今年內完成。」（編譯：劉文瑜）1150120
