大驚喜！抵達台東班機出現超級天后廣播：現在您可以解除飛航模式

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹12月31日將號召金曲歌后A-Lin、本土天團玖壹壹等多組藝人，一起到家鄉台東市國際地標海濱公園參與台東跨年晚會「東！帶我走—東漂去旅行」，粉絲都充滿期待，希望能和阿妹一起迎向新的一年。

台東縣長饒慶鈴也在社群分享一段影片，當飛機降落台東機場時，突然聽到熟悉的聲音廣播：「各位親愛的貴賓，我是張惠妹，阿妹，歡迎抵達我的家鄉台東，為了安全起見，在請繫上安全帶指示燈沒有熄滅前，不要解開安全帶離開座位。」另外阿妹也提到：「現在您可以解除飛航模式，我們12月31日跨年見！」

不只民眾驚喜，台東縣長饒慶鈴也開心談到：「哇！J個聲音，來台東的小驚喜！越來越期待跨年啦！」許多網友也說，這真是宣傳台東跨年晚會最好的影片，歌手紀曉君也轉發影片說：「太酷了！這個」。這次演出歌手還包括范曉萱、李英宏、持修、葛西瓦、SAYA、戴愛玲、桑布伊等人。

