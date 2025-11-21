大驚奇！睽違三年 鴻海創辦人郭台銘驚喜出席鴻海科技日
已經連續3年未出席鴻海科技日的鴻海創辦人郭台銘，今日意外參與鴻海科技日，不僅與鴻海董事長劉揚偉一起登台，也坐在台下貴賓席中，全程聆聽鴻海董事長劉揚偉演說。
鴻海科技日第一屆舉辦時，特意選在郭台銘的生日，當時郭台銘全程參加，並與劉揚偉親密合照，然而隨著郭台銘投入選戰，加上科技日日程安排，鴻海不再在郭台銘生日當天舉行科技日，郭台銘也沒有再現身，直到今年。
獨家／不靠郭台銘 鴻海全面進入劉揚偉時代
鴻海科技日破曉重磅消息！鴻海、OpenAI宣布合作 瞄準AI基礎設施與強化美國製造
鴻海科技日／全球最大電子代工廠鴻海出手了！第一台生產線用人形機器人將亮相
