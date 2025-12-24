大高雄第4季開發區土地標售 標脫3標3筆土地 標脫率60 %

政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導在野黨不滿行政院長卓榮泰，針對財劃法修正案"不副署"，決定對總統賴清德提彈劾，另外針對卓榮泰彈劾案則到監察院遞陳情書，不過綠營忍不住嘲諷，以黃國昌為首的民眾黨及國民黨，先前不是頻喊出要廢監察院嗎，現在需要審理相關案件、又跑去監院。行政院長卓榮泰，主持政院經濟發展委員會第二次顧問會議，忙著拼經濟，但藍白在野黨卻不滿財劃法不副署，喊出要彈劾閣揆。行政院長卓榮泰：「經發會是行政院，最重要的一個經濟政策的平臺，今天一整天這件事情，才是對國家最有幫助，真正該辦的事情，我們努力把國家，往好的方向進步。」卓榮泰強調，要做對國家有幫助的事，但藍白顯然不買單，國民黨立委翁曉玲帶頭、和民眾黨張啟楷等人浩浩蕩蕩到監察院陳情。藍白赴監察院提彈劾卓榮泰 （圖／民視新聞）立委（國）翁曉玲：「卓榮泰他做為行政院院長，我們看到他違反依法行政，違反權力分立原則，對於立法院所通過的法律，他不編列預算，種種違法失職行為，已經構成彈劾的要件。」立委（國）徐巧芯：「沒有依法行政的政府，就是一個違法的政府，就是我們今天要彈劾他的原因。」民進黨團書記長陳培瑜：「他（黃國昌）在2025年6月13號，他有提案修憲廢除監察院，黃國昌還非常得意地說，已經達到29人的連署門檻，到底監察院在他的心中，在民眾黨的心中，在在野黨的心中有沒有公正性，有沒有適合審理相關案件，所以我想這才是最關鍵的。」藍白赴監察院提彈劾卓榮泰 綠:不是說要廢監院？（圖／民視新聞）綠營嘲諷在野矛盾。藍白不只打算彈劾卓榮泰，週二程序委員會，也要將彈劾賴總統正式列案，朝野對立加劇。原文出處：藍白赴監察院提彈劾卓榮泰 綠:不是說要廢監院？ 更多民視新聞報導日財長喊「自由裁量權」應對日圓大貶 準備出手干預市場台灣女婿瀧波宏文率團訪台 林佳龍致謝「友台修法」深化雙邊情誼頭份僑善國小球場破損嚴重 沈發惠邀集各單位現勘：持續向中央爭取經費

