大鬧北車狂奔咆哮「會傷人喔」 男自稱「危險人物」遭聲押

陳姓男子在北捷情緒失控、大聲咆哮，被站務人員噴辣椒水制止，檢察官複訊後聲請羈押。（圖／翻攝Threads@kouei.sj）

台北車站30日下午發生滋事案件，陳姓男子在台鐵閘門口處狂吼，咆哮自己要去中山站外，更揚言「我會傷人」，還自稱是「危險人物」，被趕來的站務人員噴辣椒水制止，警方則連忙將他逮捕，訊後將他移送法辦，檢方複訊後判定陳涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪，向法院聲請羈押。

陳男30日下午搭乘捷運抵達台北車站，在台鐵閘門口內情緒激動、大聲咆哮，還在連通道內奔跑，站務人員見狀不敢大意，捷運站長也前往處理，發現陳男動手推擠，於是使用隨身攜帶的辣椒水制止其行徑。

警方獲報後立刻趕抵將他逮捕，但陳男被壓制時情緒依然高張，待其家屬趕抵現場才逐漸平靜，警方則將他移送法辦，檢察官訊後，以陳男涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全罪聲請羈押。

北捷公司強調，對於民眾對台鐵同業及捷運公司人員使用暴力，北捷公司強力譴責，並重申「暴力零容忍」，予以依法送辦，絕不輕縱。

