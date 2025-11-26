大鬧台鐵！基隆1毒品嫌犯「駕車衝鐵軌」致火車中斷 通勤族全遲到

即時中心／林耿郁報導

真的很鬧！今（26）天凌晨兩點多，基隆市警方在追緝一台疑似毒駕車輛時，嫌犯竟然異想天開，將車從平交道開入鐵軌，不久後車輛爆胎，這名男子竟然改爬上基隆車站外的鋼樑上，最後警消被迫出動雲梯車將人抓下來，而今晨的鐵路交通也全面大亂，許多通勤族行程因此遭到延誤。

大鬧基隆！據警方資訊，今天凌晨2點左右，基隆市的員警正在追緝一名疑似毒癮男子，沒想到對方竟從基隆車站南站旁的平交道，將車開進鐵軌內。

但車輛行駛不久，就因軌道上的石頭太多、凹凸不平而爆胎；之後這名男子就將車輛拋棄在鐵軌上，徒步逃逸。

快新聞／大鬧台鐵！基隆1毒品嫌犯「駕車衝鐵軌」致交通中斷 通勤族全遲到

嫌犯徒手爬上基隆車站天花板，試圖躲避追捕。（圖／民視新聞）

但這還沒完，嫌犯隨後朝基隆北站方向逃逸，沿著車站站體外的鋼樑，手腳並用，竟然爬到三層樓高的天花板上；但最後仍無路可逃，警消只能出動雲梯車，將人從三樓救下來並逮捕；另外員警也起出「喪屍菸彈」，全案深入調查中。

至於被丟在鐵軌上的爆胎汽車，只能由台鐵工務單位派出怪手，將車從鐵道路線上移除，並進行再次巡檢；清晨5點多鐵路恢復單線通車，許多車班時間仍遭延誤；雖然台鐵緊急請求國光客運等業者支援，不少無辜的通勤族因此遲到，只能自認倒楣。

快新聞／大鬧台鐵！基隆1毒品嫌犯「駕車衝鐵軌」致交通中斷 通勤族全遲到

31歲黃姓嫌犯被雲梯車救下。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

