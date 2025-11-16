大鬧大眾運輸工具 脫序行為擾人1／婦連兩天搭自強號占座 不聽勸被警抬下車

台鐵車站。（示意圖）

又有人大鬧台鐵列車。但看看這畫面，好像有點面熟。怎麼又是妳？這位55歲的劉姓婦人，昨天我們才為您報導過，他在前天因為占據他人座位、不願起身，被員警整個人扛下車。才事隔一天，他又故技重施。昨天再度霸佔別人的位置不走，在新竹火車站被員警拖下列車。

婦人在座位上不斷叫囂，因為她涉嫌占用其他乘客座位，員警要求她離開車廂，她卻不聽勸，還要求員警把她抬下去。員警無奈，只好照做，直接抬著她離開車廂，一路往月台閘門拖行。

15日下午4點多，劉姓婦人在台鐵176次的新自強號上占據別人位置，鐵路警察還有列車長到場，勸導無效。列車停靠新竹火車站後，以強制力直接把她拖出車廂。但她在火車上鬧事已經不是第一次。

14日晚上劉姓婦人搭乘台鐵145次時，同樣因為占座，被2名員警扛下車。婦人一連兩天大鬧火車。台鐵產業工會祕書長朱智宇：「要求台鐵公司、要求交通部應該要盡速拿出增聘保全，以及其他多元的方式，而不是再從員工的身上去要求、再從員工的身上找答案。因為受害的就已經是員工了。」

台鐵公司回應，自5月22日起，已經加派了1.5倍的護車人力，並且在台北以及高雄車站都有增加保全，以確保乘客可以安心搭車。台鐵也提醒，如果乘客遭惡意占座，可以致電或傳簡訊向台鐵客服通報，由客服通知列車長前往處理，以維護自身權益。