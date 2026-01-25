大鬧天宮！受天宮參拜驚見「潑猴搶香蕉」 囂張行徑全被錄

【高沛生／綜合報導】南投名間鄉松柏嶺受天宮日前發生台灣獼猴闖入大殿洗劫供品的騷擾事件。一名獼猴無視殿內眾多香客，公然躍上供桌叼走整串香蕉，並盤踞在廟宇橫樑上大快朵頤，囂張過程全被錄下。由於受天宮周邊猴群出沒頻繁，廟方雖早已張貼告示宣導，仍難防獼猴大鬧天宮。廟方除對信眾損失表示歉意，也再次呼籲參拜時務必落實相關防範原則。

事實上，受天宮位處八卦山脈，周邊猴群出沒極其頻繁，不少民眾表示，曾目擊多達20隻猴子集體穿過馬路，壯觀景象讓參拜路上的香客嚇了一跳。因猴群出現次數太過頻繁，廟方除了加強管理，也正式在廟宇周邊設置了印有中、英、日三種語言的「WARNING 猴出沒注意」警告告示牌，藉此強化大眾安全警惕。

有趣的是，雖然告示牌醒目，仍有部分善信先前向廟方質疑，表示設立了三語警告卻鮮少真的見過猴子。沒想到，廟方日前恰好拍到一隻台灣獼猴精準站在告示牌上方，其姿勢與看板圖案「神同步」，引發網路熱議。廟方小編當時也順應熱度，在官方臉書粉專幽默發文，開玩笑稱是因為被質疑才「緊急調派工讀生擺拍」，並打趣提到，目前正陷入「龜、蛇、蟹」（受天宮玄天上帝部將）工讀生招募的難題之中，呼籲民眾遵守「不餵食、不觸摸、不挑釁」原則。

雖然廟方已做了這些宣導與預警，但日前竟真的出現了搗蛋的現行犯。一名獼猴光天化日之下闖入廟內，看準供桌上整籃的供品，猛力一躍跳上桌，瞄準整串香蕉一口叼起。由於猴子動作粗魯，在奪取香蕉的同時也把籃子掀翻，導致籃內的橘子、檸檬等供品瞬間灑落一地。這隻猴子接著在供桌之間靈巧跳躍，隨即沿著廟內龍柱迅速爬到高處橫樑。

目擊民眾笑稱，猴子爬上橫樑後當場剝起香蕉享用，發現底下有民眾在拍攝時，非但毫無悔意，還直勾勾地盯著鏡頭看了幾眼，隨後又繼續大口吃蕉。逗趣的是，牠每吃幾口就往下張望一次，神情似乎很怕有人會爬上樑跟牠搶奪戰利品。現場民眾看完驚呼：「猴子愛吃香蕉絕對不是刻板印象！」

受天宮周邊猴群出沒頻繁，廟方雖早已張貼告示宣導，仍難防獼猴大鬧天宮。翻攝松柏嶺受天宮臉書

